Operação contra lavagem de dinheiro bloqueia mais de R$ 5 milhões no ES

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), cumpriu mandados de busca e apreensão em Vitória e Cariacica, nesta quarta-feira (14), durante a Operação Shine, que investiga indícios de lavagem de dinheiro ligados à atuação de uma organização criminosa.





A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5 milhões. A investigação busca identificar e rastrear patrimônio, movimentações financeiras e circulação de dinheiro em espécie.





Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelas equipes responsáveis pela investigação. O trabalho também inclui a análise de documentos e dados digitais, além da realização de depoimentos e interrogatórios.





A ação contou com dois promotores de Justiça do Gaeco e 50 policiais militares.