Anabolizantes enviados do RJ são apreendidos e homem é preso em Marataízes

Publicado em 29/01/2026 às 16h12
Anabolizantes foram enviados do RJ para Marataízes, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem que não teve a identidade informada foi preso em flagrante ao receber 37 frascos de anabolizantes, em casa, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29). As investigações da Polícia Federal apuraram que os itens foram enviados de Niterói, no Rio de Janeiro. Os medicamentos e o celular do investigado foram apreendidos e serão analisados para apurar possível envolvimento de outros suspeitos no crime.

O investigado poderá responder por falsificação, adulteração ou venda irregular de produtos medicinais, com pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa.

