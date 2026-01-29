Anabolizantes enviados do RJ são apreendidos e homem é preso em Marataízes

Um homem que não teve a identidade informada foi preso em flagrante ao receber 37 frascos de anabolizantes, em casa, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29). As investigações da Polícia Federal apuraram que os itens foram enviados de Niterói, no Rio de Janeiro. Os medicamentos e o celular do investigado foram apreendidos e serão analisados para apurar possível envolvimento de outros suspeitos no crime.