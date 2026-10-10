AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

'Calortina'

Colatina tem dias de calor intenso mesmo antes do verão

Temperaturas podem chegar aos 33 °C durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, segundo o Inmet

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 21:12

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

09 out 2026 às 21:12
Colatina tem dias de calor intenso mesmo antes do verão
Nesta sexta-feira (9), temperatura chegou a 33 °C no município. Heriklis Douglas

Mesmo antes da chegada do verão, os moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já sentem o aumento das temperaturas. Nesta sexta-feira (9), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicava máxima de 33 °C na cidade. O calor deve continuar durante o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, com temperaturas entre 19 °C e 33 °C, segundo o órgão.


A fama de "Calortina", apelido usado pelos próprios moradores, não é novidade. "A gente já conhece nossa cidade há muito tempo. Tem muito calor aqui, ainda mais nesta época", disse o empresário Joacir Passos. 


Segundo ele, quando o calor aperta, uma das alternativas é buscar as praias do Estado. "Daqui a pouquinho a gente começa a ir para as praias. Aí vamos lá para Nova Almeida, Guarapari, Praia Grande; tem vários lugares para a gente ir", afirmou.


A previsão é de predomínio de sol durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, entre sábado (10) e segunda-feira (12). Ao longo do mês, porém, o cenário pode mudar. Um boletim divulgado pelo Climatempo no início de outubro aponta a possibilidade de chuvas mais frequentes no Espírito Santo e ocorrência de tempestades em diferentes regiões do Estado. 


Enquanto a chuva não chega a Colatina, os moradores recorrem a diferentes estratégias para enfrentar o calor. Para a empresária Thaís Paulini, a hidratação é fundamental. "A gente tem que se hidratar. Estou saindo da academia, então, [vamos] beber água, porque está calor!", ressaltou em entrevista para a TV Gazeta.


Já a dona de casa Vani Benedito levou uma sombrinha para se proteger do sol enquanto caminhava pelo Centro da cidade. "Tem que proteger e passar protetor solar", reforça.


A empresária Lu Gonçalves também adota diferentes cuidados. "Água, protetor solar, boné ou chapéu, quando possível, quando vou para uma praia ou uma lagoa… É isso", afirmou.

Colatina tem dias de calor intenso mesmo antes do verão
Lu Gonçalves busca se manter hidratada durante o calor. Heriklis Douglas

Veja Também 

Galinha roubada vira caso de polícia e arranca risos de PMs em Colatina

Resgate de galinha roubada arranca risos de PMs em Colatina

Investigação da Polícia Civil apontou a suspeita de que o homem faça parte de um grupo criminoso especializado nesse tipo de crime

Suspeito de furtar painéis de tratores avaliados em R$ 90 mil é preso em Colatina

Prisão aconteceu no bairro São Marcos

Homem é preso após polícia encontrar drogas em casa em Marilândia

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Clima calor Região Noroeste do ES noroeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre pauta votação da PEC do fim da escala 6x1 para quarta-feira, 14
Imagem de destaque
Alcolumbre diz que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem
Motociclista foi arremessado da Terceira Ponte
Motociclista é arremessado para fora da Terceira Ponte após ser atingido por carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados