Colatina tem dias de calor intenso mesmo antes do verão

Mesmo antes da chegada do verão, os moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já sentem o aumento das temperaturas. Nesta sexta-feira (9), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicava máxima de 33 °C na cidade. O calor deve continuar durante o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, com temperaturas entre 19 °C e 33 °C, segundo o órgão.





A fama de "Calortina", apelido usado pelos próprios moradores, não é novidade. "A gente já conhece nossa cidade há muito tempo. Tem muito calor aqui, ainda mais nesta época", disse o empresário Joacir Passos.





Segundo ele, quando o calor aperta, uma das alternativas é buscar as praias do Estado. "Daqui a pouquinho a gente começa a ir para as praias. Aí vamos lá para Nova Almeida, Guarapari, Praia Grande; tem vários lugares para a gente ir", afirmou.





A previsão é de predomínio de sol durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, entre sábado (10) e segunda-feira (12). Ao longo do mês, porém, o cenário pode mudar. Um boletim divulgado pelo Climatempo no início de outubro aponta a possibilidade de chuvas mais frequentes no Espírito Santo e ocorrência de tempestades em diferentes regiões do Estado.





Enquanto a chuva não chega a Colatina, os moradores recorrem a diferentes estratégias para enfrentar o calor. Para a empresária Thaís Paulini, a hidratação é fundamental. "A gente tem que se hidratar. Estou saindo da academia, então, [vamos] beber água, porque está calor!", ressaltou em entrevista para a TV Gazeta.





Já a dona de casa Vani Benedito levou uma sombrinha para se proteger do sol enquanto caminhava pelo Centro da cidade. "Tem que proteger e passar protetor solar", reforça.





A empresária Lu Gonçalves também adota diferentes cuidados. "Água, protetor solar, boné ou chapéu, quando possível, quando vou para uma praia ou uma lagoa… É isso", afirmou.