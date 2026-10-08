Suspeito de furtar painéis de tratores avaliados em R$ 90 mil é preso em Colatina

Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (7), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de furtar componentes de tratores e retroescavadeiras. A prisão preventiva foi cumprida por policiais da Delegacia de Polícia de Marilândia, com apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina.





Na residência do suspeito, foram apreendidos dois painéis e um módulo de máquinas pesadas, além de três chaves universais compatíveis com alguns modelos desses equipamentos. Também foram recolhidos dois celulares, um notebook, dois rádios comunicadores, dois simulacros de arma de fogo e uma motocicleta CB 300 que, segundo a Polícia Civil, teria sido usada na prática dos crimes.





As investigações apontam que o homem é suspeito de diversos furtos de componentes de tratores e retroescavadeiras na região Noroeste. Segundo o delegado responsável pela investigação, Landulpho Lintz, o suspeito teria furtado três painéis nos últimos dias, cada um avaliado em cerca de R$ 30 mil.





A Polícia Civil também suspeita que o homem integre um grupo criminoso especializado em furtos de componentes e das próprias máquinas pesadas, que podem custar mais de R$ 500 mil cada. Ainda segundo a corporação, a quadrilha teria causado prejuízos de dezenas de milhões de reais.





O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Regional de Colatina, onde foram adotadas as medidas necessárias para o encaminhamento ao sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, ele também é réu em uma ação penal pelo mesmo tipo de crime.





A ação contou com o apoio de agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Deic de Colatina.