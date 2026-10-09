Homem é preso após polícia encontrar drogas em casa em Marilândia

Um homem foi preso em flagrante após a polícia encontrar drogas na residência dele, no bairro São Marcos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na quinta-feira (8), durante uma operação das polícias Civil e Militar. O nome e a idade do suspeito não foram informados.





Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo fiscalizar bares e abordar pessoas para prevenir e combater a criminalidade. Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.





O delegado Landulpho Lintz, titular da Delegacia de Marilândia, afirmou que ações desse tipo continuarão sendo realizadas no município para identificar possíveis envolvidos em atividades criminosas e reforçar a segurança da população.