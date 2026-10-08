Dois acidentes deixam três mortos em menos de 3h em Barra de São Francisco

Dois acidentes de trânsito deixaram três pessoas mortas em menos de três horas na noite de quarta-feira (7), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. As ocorrências aconteceram na ES 320, na zona rural do município e na altura do bairro Irmãos Fernandes.





O primeiro acidente foi registrado por volta das 20h05, na zona rural, e envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. O motociclista, de 42 anos, morreu no local. A passageira da moto, uma mulher de 34 anos, foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, mas não resistiu aos ferimentos.





Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete, de 68 anos, relatou que saía de uma estrada de chão e aguardava na lateral da rodovia para acessar a pista asfaltada quando foi surpreendido pela motocicleta, que colidiu contra o veículo. Ele foi socorrido e levado ao hospital. Depois, foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde prestou depoimento e foi liberado.





De acordo com a Polícia Civil, a liberação ocorreu porque o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue em investigação.





O segundo acidente aconteceu por volta das 22h37, na altura do bairro Irmãos Fernandes. Segundo a PM, um Honda City saiu da pista, capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 15 metros. O veículo era ocupado por três pessoas.





O condutor, de 45 anos, morreu no local. Um jovem de 17 anos conseguiu sair do veículo e pedir ajuda e foi localizado no pronto-socorro. O terceiro ocupante, de 30 anos, também foi socorrido e levado ao hospital. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.





Os corpos das três vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.