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Trânsito

Dois acidentes deixam três mortos em menos de 3h em Barra de São Francisco

Colisões aconteceram na noite de quarta-feira (7), na ES 320, na zona rural e no bairro Irmãos Fernandes; casos são investigados

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 13:33

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

08 out 2026 às 13:33
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Divulgação|PCES

Dois acidentes de trânsito deixaram três pessoas mortas em menos de três horas na noite de quarta-feira (7), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. As ocorrências aconteceram na ES 320, na zona rural do município e na altura do bairro Irmãos Fernandes.


O primeiro acidente foi registrado por volta das 20h05, na zona rural, e envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. O motociclista, de 42 anos, morreu no local. A passageira da moto, uma mulher de 34 anos, foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, mas não resistiu aos ferimentos.


Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete, de 68 anos, relatou que saía de uma estrada de chão e aguardava na lateral da rodovia para acessar a pista asfaltada quando foi surpreendido pela motocicleta, que colidiu contra o veículo. Ele foi socorrido e levado ao hospital. Depois, foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde prestou depoimento e foi liberado.


De acordo com a Polícia Civil, a liberação ocorreu porque o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue em investigação.


O segundo acidente aconteceu por volta das 22h37, na altura do bairro Irmãos Fernandes. Segundo a PM, um Honda City saiu da pista, capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 15 metros. O veículo era ocupado por três pessoas.


O condutor, de 45 anos, morreu no local. Um jovem de 17 anos conseguiu sair do veículo e pedir ajuda e foi localizado no pronto-socorro. O terceiro ocupante, de 30 anos, também foi socorrido e levado ao hospital. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.


Os corpos das três vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

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