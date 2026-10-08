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Direitos humanos

Mais dois empregadores do ES entram para 'lista suja' do trabalho escravo

Novos registros são de Linhares e da Serra e envolvem sete trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 20:01

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

08 out 2026 às 20:01

Dois empregadores do Espírito Santo foram incluídos na mais recente atualização da chamada "Lista Suja" do trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na terça-feira (6). Os novos registros no Estado são de Linhares, no Norte, e da Serra, na Grande Vitória.


"Lista Suja" é o nome pelo qual ficou conhecido o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. O documento reúne casos identificados pela Inspeção do Trabalho do MTE. Após a inclusão, o nome do empregador permanece publicado por dois anos.


Na atualização mais recente, foram acrescentados 82 empregadores em todo o país, sendo 54 pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas. Os casos envolvem 553 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. Desse total, sete são relacionados aos  registros do Espírito Santo.

10 empregadores da lista são do ES

Atualmente, a "Lista Suja" reúne 508 registros. Dez deles são do Espírito Santo e envolvem 84 trabalhadores. Os casos ocorreram em Linhares, Serra, Rio Bananal, Sooretama, Boa Esperança, Nova Venécia, Vila Valério e Governador Lindenberg.


Em 2026, quatro empregadores capixabas foram incluídos no cadastro. Dois são ligados a fazendas em Linhares, associadas ao cultivo de café e pimenta-do-reino. Outro é de um sítio em Vila Valério, onde também há cultivo de café. O quarto atua na manutenção e reparo de veículos na Serra. 


Segundo o MTE, o objetivo do cadastro é dar transparência aos atos administrativos decorrentes das ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão.


Denúncias podem ser feitas de forma remota e sigilosa pelo Sistema Ipê, do MTE.

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