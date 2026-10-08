Mais dois empregadores do ES entram para 'lista suja' do trabalho escravo

Dois empregadores do Espírito Santo foram incluídos na mais recente atualização da chamada "Lista Suja" do trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na terça-feira (6). Os novos registros no Estado são de Linhares, no Norte, e da Serra, na Grande Vitória.





"Lista Suja" é o nome pelo qual ficou conhecido o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. O documento reúne casos identificados pela Inspeção do Trabalho do MTE. Após a inclusão, o nome do empregador permanece publicado por dois anos.





Na atualização mais recente, foram acrescentados 82 empregadores em todo o país, sendo 54 pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas. Os casos envolvem 553 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. Desse total, sete são relacionados aos registros do Espírito Santo.