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Estado de saúde é estável

Ex-prefeito de Marechal Floriano sofre AVC hemorrágico e é internado na UTI

Lidiney Gobbi sofreu AVC na manhã de terça-feira (13) e permanece sob observação; informações foram divulgadas pela esposa do ex-mandatário, Rose Gobbi, nas redes sociais

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 09:16

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

15 out 2026 às 09:16
Lidiney Gobbi, ex-prefeito de Marechal Floriano, sofreu AVC hemorrágico.
Lidiney Gobbi, ex-prefeito de Marechal Floriano, sofreu AVC hemorrágico. Reprodução/Instagram @lidineygobbi

Lidiney Gobbi, ex-prefeito de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, foi internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, na terça-feira (13). As informações são da esposa do ex-mandatário, Rose Gobbi, que publicou vídeo nas redes sociais na noite de quarta-feira (14).


Segundo Rose, ela e o marido se preparavam para retornar de Guarapari a Vitória, para um compromisso, quando aconteceu o AVC. Ela conta que, antes da viagem, Lidiney foi se arrumar e, ao tentar vestir a roupa, não conseguiu devido à paralisação do lado esquerdo do corpo.


“Deus me deu calma e sabedoria para procurar socorro imediatamente. Procurei o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, imediatamente, o Samu socorreu. Conseguimos chegar ao hospital em tempo hábil”, relatou a esposa do ex-prefeito.

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Lidiney Gobbi, ex-prefeito de Marechal Floriano, sofreu AVC hemorrágico.

Ex-prefeito de Marechal Floriano sofre AVC hemorrágico e é internado na UTI

No hospital, segundo Rose, Lidiney foi levado imediatamente à sala de emergência, onde foi constatado o AVC e a hemorragia. A esposa relata ainda que a equipe médica avaliou a possibilidade de cirurgia imediata, mas decidiu não realizá-la naquele momento devido ao sangramento em local sensível e de difícil acesso. 


O ex-prefeito, então, foi internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ficar sob observação por pelo menos 72 horas, para controle do sangramento. 


Segundo Rose, o boletim médico mais recente até aquele momento indicava estabilidade no quadro do ex-mandatário. “Ele está em evolução, o quadro dele é estável. Parou o sangramento. O sangramento não evoluiu. Ele está sendo medicado, está sendo tratado.”


Ainda em publicação, Rose agradeceu as mensagens que recebeu: “Neste momento delicado que estamos enfrentando, quero agradecer, de coração, a todas as pessoas que têm manifestado carinho, solidariedade e enviado orações pela saúde do meu esposo, após o AVC sofrido ontem”, escreveu.

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