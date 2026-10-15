Ex-prefeito de Marechal Floriano sofre AVC hemorrágico e é internado na UTI

Lidiney Gobbi, ex-prefeito de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, foi internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, na terça-feira (13). As informações são da esposa do ex-mandatário, Rose Gobbi, que publicou vídeo nas redes sociais na noite de quarta-feira (14).





Segundo Rose, ela e o marido se preparavam para retornar de Guarapari a Vitória, para um compromisso, quando aconteceu o AVC. Ela conta que, antes da viagem, Lidiney foi se arrumar e, ao tentar vestir a roupa, não conseguiu devido à paralisação do lado esquerdo do corpo.





“Deus me deu calma e sabedoria para procurar socorro imediatamente. Procurei o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, imediatamente, o Samu socorreu. Conseguimos chegar ao hospital em tempo hábil”, relatou a esposa do ex-prefeito.