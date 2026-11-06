MPES pede investigação após engenheiro deixar Fórum antes de sentença em Vitória

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu a abertura de uma investigação para apurar em quais circunstâncias o engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 42 anos, deixou o Fórum Criminal de Vitória antes de ser condenado pela morte da esposa, a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício. O órgão também solicitou que o celular do réu seja preservado.





Os pedidos foram acolhidos pelo juiz responsável pelo julgamento.





Patrick foi condenado a 27 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, por homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio. A sentença foi lida sem a presença dele, que havia deixado o fórum de carro minutos antes.





O engenheiro acabou localizado e detido pela Guarda Municipal na Avenida Vitória, na altura do bairro Romão, na Capital. Ele dirigia um veículo que pertence a um dos advogados dele. A namorada do condenado também estava no carro, no banco do passageiro.





"A guarda recebeu a placa do veículo que o suspeito se encontrava. A partir desse momento, a placa é inserida no cerco eletrônico, as câmeras vão buscando esse veículo. Como temos guarnições espalhadas por toda Vitória, a equipe mais próxima da Avenida Vitória realiza a abordagem ao veículo", explicou a comandante da Guarda Municipal da Capital, Fabiana Gonçalves.





Marcos Daniel, advogado de defesa de Patrick, afirmou que vai recorrer da setença e comentou sobre a saída do réu do plenário.





"Se não havia expedição de ordem de prisão, eu entendo que a eventual saída dele, para não ser preso no plenário, não configura nenhum tipo de crime. A decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, que demonstrava que ela (vítima) estava viva depois que o Patrick sai do apartamento, portanto não poderia ser acusado desse crime e a defesa vai recorrer buscando um novo júri”, disse.





Patrick será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.



