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Caso Danielly Benício

MPES pede investigação após engenheiro deixar Fórum antes de sentença em Vitória

Patrick Noé dos Santos Filgueira foi condenado a 27 anos de prisão pela morte da esposa, Danielly Benício. O Ministério Público quer apurar em que circunstâncias ele deixou o plenário antes da leitura da sentença

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 07:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2026 às 07:53

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu a abertura de uma investigação para apurar em quais circunstâncias o engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 42 anos, deixou o Fórum Criminal de Vitória antes de ser condenado pela morte da esposa, a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício. O órgão também solicitou que o celular do réu seja preservado. 


Os pedidos foram acolhidos pelo juiz responsável pelo julgamento.


Patrick foi condenado a 27 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, por homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio. A sentença foi lida sem a presença dele, que havia deixado o fórum de carro minutos antes.


O engenheiro acabou localizado e detido pela Guarda Municipal na Avenida Vitória, na altura do bairro Romão, na Capital. Ele dirigia um veículo que pertence a um dos advogados dele. A namorada do condenado também estava no carro, no banco do passageiro.


"A guarda recebeu a placa do veículo que o suspeito se encontrava. A partir desse momento, a placa é inserida no cerco eletrônico, as câmeras vão buscando esse veículo. Como temos guarnições espalhadas por toda Vitória, a equipe mais próxima da Avenida Vitória realiza a abordagem ao veículo", explicou a comandante da Guarda Municipal da Capital, Fabiana Gonçalves. 


Marcos Daniel, advogado de defesa de Patrick, afirmou que vai recorrer da setença e comentou sobre a saída do réu do plenário.  


"Se não havia expedição de ordem de prisão, eu entendo que a eventual saída dele, para não ser preso no plenário, não configura nenhum tipo de crime. A decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, que demonstrava que ela (vítima) estava viva depois que o Patrick sai do apartamento, portanto não poderia ser acusado desse crime e a defesa vai recorrer buscando um novo júri”, disse. 


Patrick será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.


A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para esclarecer quem era responsável pela fiscalização do réu durante a sessão e quais procedimentos deveriam ser adotados para impedir que ele deixasse o fórum antes da leitura da sentença. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

Condenação
Danielly Benício e Patrick Reprodução/Instagram

O crime aconteceu em dezembro de 2017, no apartamento onde o casal morava, em Jardim Camburi, Vitória. Durante o julgamento, os jurados acolheram a tese do Ministério Público de que Patrick bateu a cabeça da esposa várias vezes contra o chão.


Além da pena de prisão, o engenheiro foi condenado a pagar R$ 500 mil de indenização por danos morais à família da vítima.


A condenação foi recebida com alívio pela família da professora. A mãe de Danielly, Genessi Wandermurem, falou sobre a angústia vivida durante os quase nove anos de espera.


"Graças a Deus, hoje o senhor ouviu meu clamor. Não vai trazer a Danielly mais, mas ele merece, é lá que ele precisa ficar", afirmou.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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