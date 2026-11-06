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Entrada gratuita

Fest Gastronomia 2026 agita o ES com restaurantes premiados e shows inéditos; saiba tudo sobre o evento

Confira a programação completa do festival, que acontece de 6 a 8 de novembro, no Shopping Vitória, com muita música, comida boa e diversão para toda a família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 08:57

Chegou a hora de curtir a quarta edição de um dos maiores festivais do Espírito Santo, o Fest Gastronomia, que começa nesta sexta-feira (6), às 17h, no Shopping Vitória, com entrada gratuita.


 Até domingo (8), passarão pela Arena SV, no estacionamento com acesso pela Avenida Américo Buaiz, chefs renomados, restaurantes premiados e artistas capixabas, em uma programação cheia de comida boa, música de qualidade e diversão para toda a família.   


Confira a seguir os destaques do evento e a programação completa, com os palcos e horários, para não perder nada dessa grande festa!      

5 DESTAQUES DO FEST GASTRONOMIA 2026:

1

Premiação marca a abertura do evento

Assim como nas edições anteriores do Fest Gastronomia, a cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores do Prêmio HZ Gastrô é o grande destaque da noite de abertura. Marcada para começar às 18h30 nesta sexta-feira (6), a premiação levará ao Palco Veneza os campeões em 14 categorias, escolhidos pelo público durante uma votação no site HZ. Na mesma ocasião, uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada com um troféu especial. 

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Prêmio HZ Gastrô. Foto: Pedro Oliver

2

Praça de alimentação com restaurantes premiados

Churrasco, comida asiática, massa italiana, pizza, comida de boteco e gelatos com sabores criativos formam o cardápio da praça de alimentação, que terá cinco restaurantes e duas gelaterias de renome no Espírito Santo. Nos estandes de Don Camaleone, O Quintal Parrilla Bar, Preferito, Mercearia Liberdade e Petisco das Meninas, o público vai encontrar opções em duas faixas de preço: R$ 39 e R$ 58. De sobremesa, a pedida são os gelatos da Barutti e da Tofoli (a partir de R$ 18). Nesta edição, o circuito gastronômico do Fest vai além da arena, envolvendo cinco estabelecimentos dentro do Shopping Vitória: Cremino, Patroni, Johnny Rockets, American Cookies e Cacau Show, com sugestões especiais. No bar, destaque para os coquetéis do Don Camaleone, as cervejas da Azzurra e da Chopp Go e os vinhos da Casa Perini.    

Pizzas da forneria Don Camaleone para o Fest Gastronomia 2026
Pizzas da forneria Don Camaleone. Foto: Acervo/Don Camaleone

3

Food trucks e feira de produtores

Para incrementar a gastronomia do festival, os food trucks também vão marcar presença: Marido Prendado, com saborosas empanadas; Crepe Francês & Cia, com recheios doces e salgados; e Rock Massa, com hambúrguer para todos os gostos. Delícias produzidas pela agroindústria capixaba, como cafés especiais, queijos, cachaças e iogurtes artesanais, estarão à venda na feira de produtores, um dos espaços mais concorridos do evento.  

Empanadas argentinas do food truck Marido Prendado
Empanadas argentinas do food truck Marido Prendado. Foto: Acervo/Marido Prendado

4

Aulas-shows e carreta gastronômica

Pensado para quem gosta de comer bem, o Fest Gastronomia também é feito para os que cozinham e se interessam em conhecer novas técnicas e segredinhos culinários - podendo até degustar algumas receitas. Por isso, a programação contará com 17 aulas-show e oficinas (algumas delas para o público infantil), realizadas no Palco Veneza e na carreta gastronômica climatizada do Senac. As aulas são gratuitas e estão sujeitas à lotação da plateia. Na carreta, a capacidade é de 20 lugares por oficina. Juarez Campos, Júlia Faria, Orlando Nardi, Mariana Salim e Bruno Déde estão entre os chefs escalados para o evento.

Nádia Alcalde, Juarez Campos, Bruno Déde e Júlia Faria, chefs participantes do Fest Gastronomia 2026
A sommelière Nádia Alcalde e os chefs Juarez Campos, Bruno Déde e Júlia Faria Montagem com fotos de arquivo pessoal, do acervo/Senac e de Vitor Jubini

5

Programação musical com shows inéditos

Pop rock nacional e internacional dos anos 80, tributo a Rita Lee, rock 'n' roll com pitadas de blues, joias da música brasileira e samba dos bons estão garantidos no repertório musical. Ao longo do Fest Gastronomia, 18 atrações subirão aos palcos Veneza e Gastrô Extrabom para animar o público. Cada noite terá um show criado especialmente para o evento: na sexta, a parceria é entre Picnic Dogs e Nano Vianna; no sábado, Luiza Dutra canta Rita Lee e a banda Duets convida Kessy Borges, Dona Fran e Saulo Simonassi. Na noite de encerramento, domingo, Ubando e André Prando dividem a cena, apresentando um repertório imperdível. 

Capixaba André Prando lança álbum colaborativo “Patuá” nesta semana
André Prando. Foto:  Levi Mori


Programação completa do Fest Gastronomia 2026:
SEXTA-FEIRA (06/11) 

Horário do evento: das 17h às 23h


Palco Veneza

17h - Abertura

18h30 às 19h30 - Cerimônia de premiação | 4º Prêmio HZ Gastrô

20h30 às 22h30 - Picnic Dogs + Nano Vianna


Palco Gastrô Extrabom

19h30 às 20h30 - Marcos Bifão


Unidade Móvel Senac Gastronomia

18h às 19h - Pitaca de banana verde com tilápia, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina   

19h30 às 20h30 - Bolinho de umbigo de banana + drinque, com os chefs Mariana Salim e Moisés Rocha  

23h - Encerramento

SÁBADO (07/11) 

Horário do evento: das 11h às 23h


Palco Veneza

11h - Abertura 

14h às 14h50 - Aula-show com a chef Júlia Faria (Daju Bistrô), com a assinatura do programa "Que Apetite!", da TV Gazeta

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Juarez, com a assinatura do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Receita: Fusilli com Ragu de Linguiça alla Boscaiola

17h30 às 19h - Luísa Dutra canta Rita Lee

21h às 23h - Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi


Palco Gastrô Extrabom

13h às 14h - JR Bocca

16h às 17h - Leo Norbim

19h às 20h - Ferna

20h às 21h - Marcelo Ribeiro


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil - Salada de frutas, com o chef Bruno Déde

14h30 às 15h30 - Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha

16h às 17h - Oficina de culinária infantil - Minipizza, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Croquete de aipim com recheio de camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha

19h às 20h - Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde

20h30 às 21h30 - Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha

23h - Encerramento 

DOMINGO (08/11)

Horário do evento: das 11h às 23h


Palco Veneza

11h - Abertura  

14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcalde e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e

massas

16h às 17h30 - Samba 522

20h às 22h - Ubando + André Prando


Palco Gastrô Extrabom

15h às 16h - Sol Pessoa

17h30 às 18h30 - Fábio Pinel

18h30 às 19h30 - Diego Lyra


Unidade Móvel Senac Gastronomia

13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli

14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva

16h às 17h - Oficina de culinária infantil: Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva

17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli

19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli

20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde

23h - Encerramento.

FEST GASTRONOMIA 

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória  

Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @festgastronomia

Realização: A Gazeta.

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