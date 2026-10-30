Especial “Espírito Marítimo - Tartarugas Marinhas” vai ao ar neste sábado (31) na TV Gazeta

Muito antes de existirem cidades, estradas ou portos, as tartarugas marinhas já cruzavam os oceanos e encontravam no litoral capixaba um lugar para dar continuidade à vida. É guiado pela importância do Espír ito Santo para a conservação desses animais que o programa especial ‘ Espír ito Marítimo’ dedica sua nova edição às tartarugas marinhas.





A produção vai ao ar neste sábado (31), às 15h40, na TV Gazeta, e convida o público a conhecer de perto a relação entre esses animais e a costa do estado, considerado um dos principais berçários de tartarugas marinhas do Atlântico Sul.





Com imagens aéreas, registros subaquáticos e cenas de monitoramento e soltura de filhotes, o especial percorre o litoral capixaba para revelar diferentes aspectos do ciclo de vida das tartarugas. Da desova nas praias ao nascimento dos filhotes até a primeira corrida em direção ao mar, o programa apresentado por Camila Alves traz curiosidades sobre esses animais e mostra como o ES desempenha um papel importante na reprodução e no desenvolvimento de diferentes espécies.





Entre as curiosidades da produção está a capacidade de algumas tartarugas marinhas de retornar, décadas depois, às regiões onde nasceram para se reproduzir. O especial também joga luz à importância da ciência e acompanha o trabalho de pesquisadores, voluntários e instituições que atuam na conservação da espécie, evidenciando como o monitoramento das praias, a pesquisa científica e a educação ambiental contribuem para a proteção da vida marinha.





Durante os 30 minutos de duração, o especial também aborda os desafios enfrentados pelas tartarugas, como a poluição dos oceanos, o descarte inadequado de resíduos, a pesca incidental e os impactos das mudanças climáticas. De olho nisso, o Espír ito Marítimo põe os holofotes em iniciativas de preservação e destaca como a preservação das tartarugas também está ligada à proteção do patrimônio natural do estado e à continuidade de atividades como o turismo de natureza, a pesquisa científica e a educação ambiental.



