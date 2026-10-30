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Especial “Espírito Marítimo - Tartarugas Marinhas” vai ao ar neste sábado (31) na TV Gazeta

Nova edição da produção percorre o litoral capixaba para revelar o ciclo de vida desses animais, o trabalho de preservação e a importância do estado para a reprodução das espécies. Programa vai ao ar neste sábado, às 15h40
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 06:00

Espírito marítmo: tartarugas marinhas vai ao ar neste sábado (31)
Espírito marítmo: tartarugas marinhas vai ao ar neste sábado (31) Camila Alves
Muito antes de existirem cidades, estradas ou portos, as tartarugas marinhas já cruzavam os oceanos e encontravam no litoral capixaba um lugar para dar continuidade à vida. É guiado pela importância do Espírito Santo para a conservação desses animais que o programa especial ‘Espírito Marítimo’ dedica sua nova edição às tartarugas marinhas. 

A produção vai ao ar neste sábado (31), às 15h40, na TV Gazeta, e convida o público a conhecer de perto a relação entre esses animais e a costa do estado, considerado um dos principais berçários de tartarugas marinhas do Atlântico Sul.

Com imagens aéreas, registros subaquáticos e cenas de monitoramento e soltura de filhotes, o especial percorre o litoral capixaba para revelar diferentes aspectos do ciclo de vida das tartarugas. Da desova nas praias ao nascimento dos filhotes até a primeira corrida em direção ao mar, o programa apresentado por Camila Alves traz curiosidades sobre esses animais e mostra como o ES desempenha um papel importante na reprodução e no desenvolvimento de diferentes espécies.

Entre as curiosidades da produção está a capacidade de algumas tartarugas marinhas de retornar, décadas depois, às regiões onde nasceram para se reproduzir. O especial também joga luz à importância da ciência e acompanha o trabalho de pesquisadores, voluntários e instituições que atuam na conservação da espécie, evidenciando como o monitoramento das praias, a pesquisa científica e a educação ambiental contribuem para a proteção da vida marinha.

Durante os 30 minutos de duração, o especial também aborda os desafios enfrentados pelas tartarugas, como a poluição dos oceanos, o descarte inadequado de resíduos, a pesca incidental e os impactos das mudanças climáticas. De olho nisso, o Espírito Marítimo põe os holofotes em iniciativas de preservação e destaca como a preservação das tartarugas também está ligada à proteção do patrimônio natural do estado e à continuidade de atividades como o turismo de natureza, a pesquisa científica e a educação ambiental.

"Pouca gente imagina que o Espírito Santo ocupa um lugar tão importante no mapa mundial da conservação das tartarugas marinhas. Este especial nasce justamente para revelar esse protagonismo e mostrar que proteger esses animais é também valorizar uma das maiores riquezas naturais do nosso estado”, reforça a apresentadora do especial.
SERVIÇO
ESPÍRITO MARÍTIMO – TARTARUGAS MARINHAS
  • Quando: sábado, 31 de outubro
  • Horário: 15h40 
  • Onde: TV Gazeta, após o Em Movimento 

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