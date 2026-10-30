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Tratamento oftalmológico se moderniza com laser ultrarrápido e sistema 3D; conheça novidades

Novo episódio do Se Cuida Cast recebeu o cirurgião oftalmologista Antônio Pinheiro, para falar sobre como a tecnologia cirúrgica tem contribuído para a saúde dos olhos

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 06:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 out 2026 às 06:00

Nos últimos anos, a medicina tem evoluído e adotado novas tecnologias para a realização de procedimentos diversos. No campo da oftalmologia, uma das mais populares é a cirurgia Lasik, que utiliza um laser ultrarrápido para fazer a correção de erros de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo.


Mas as soluções encontradas no mercado não param por aí. O cirurgião oftalmologista Antônio Pinheiro, especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa, contou no novo episódio do Se Cuida Cast que a própria clínica, em Linhares, conta com um sistema cirúrgico Catarata 3D. 


Além disso, o especialista foi um dos responsáveis por levar para a região a precisão do laser de femtosegundo para procedimentos totalmente a laser (incluindo o protocolo Blend LASIK para presbiopia/vista cansada) e foi pioneiro estadual na técnica de Duet Primário, que confere segurança e reversibilidade óptica aos pacientes.


O cirurgião também alertou em relação aos cuidados necessários para manter a saúde dos olhos no dia a dia e destacou a importância de realizar um acompanhamento com profissionais especializados.


Assista ao episódio completo para saber mais!

Antônio Pinheiro
Novo episódio do Se Cuida Cast debateu os benefícios da tecnologia cirúrgica para a saúde dos olhos.
Novo episódio do Se Cuida Cast debateu os benefícios da tecnologia cirúrgica para a saúde dos olhos. Philipe Ferreira
Em sua atuação em Linhares, o oftalmologista Antônio Pinheiro busca aliar precisão técnica, segurança hospitalar e investimentos constantes em infraestrutura de ponta. Com mais de 10 mil procedimentos realizados, ele tem se tornado referência no Norte do Espírito Santo no tratamento de catarata e cirurgia refrativa.

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