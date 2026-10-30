Chegou a hora da reforma do Judiciário

Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a intensa politização do Judiciário brasileiro, o protagonismo dos tribunais superiores no período eleitoral – e que continua mesmo após o encerramento da votação – deve ter dissipado qualquer incerteza a esse respeito.





A começar pelo confronto – evidenciado pela guerra de liminares antagônicas – entre dois grupos de ministros do STF, ao meio do escândalo do Banco Master, cada um deles identificado com uma das duas correntes políticas que disputavam o favoritismo nas eleições presidenciais. O confronto chegou ao seu ponto máximo com a informação, noticiada pela imprensa, de que um dos ministros chegou a exigir a renúncia de outro que preside o Tribunal Superior Eleitoral.





A “guerra de liminares”, como foi chamada a sucessão de decisões monocráticas de ministros do STF, foi tão intensa que às vésperas das eleições o presidente do STF, ministro Edson Fachin, fixou regras para evitar o direcionamento estratégico de pedidos a ministros específicos. Mas nem isso foi capaz de evitar que um ministro, no dia seguinte, desrespeitasse o presidente do STF e anulasse uma decisão do TRE-PR que havia dado direito de resposta a Sergio Moro, candidato ao governo do Paraná.