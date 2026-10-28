Eleições: 7 cidades do ES são citadas em decisão de Dino contra interferência internacional

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na terça-feira (27) que a Polícia Federal (PF) investigue indícios de interferência internacional nas eleições brasileiras. A ordem foi dada em um processo que tem sete cidades do Espírito Santo entre as partes interessadas, mas a apuração eleitoral será conduzida separadamente.





Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Marilândia, São Mateus e Sooretama constam na ação original, que discute a atuação de municípios na Justiça estrangeira e os efeitos de decisões de outros países no Brasil. A decisão não aponta as prefeituras como alvos da investigação eleitoral nem determina diligências nessas cidades.





As sete cidades capixabas aparecem como interessadas no processo porque foram relacionadas à discussão sobre municípios brasileiros que recorreram à Justiça estrangeira para buscar reparação por danos de desastres da mineração.





É o caso de Colatina, que move uma ação na Inglaterra contra a BHP pelos prejuízos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Foi nesse contexto que o STF passou a analisar os contratos com advogados no exterior e os limites da atuação das prefeituras fora do país.





Ainda no que se refere à decisão da terça-feira, a PF deverá investigar a possível circulação de recursos estrangeiros para campanha eleitoral, a contratação de publicidade por perfis sediados no exterior e eventuais manipulações intencionais de algoritmos para favorecer ou prejudicar candidaturas. Esses sistemas ajudam a definir quais conteúdos aparecem para os usuários das plataformas digitais.





O inquérito ficará sob supervisão do STF diante da possível participação de integrantes do Congresso Nacional nos fatos a serem apurados. A determinação de abertura da investigação não comprova a ocorrência de crimes nem a responsabilidade das pessoas citadas.





A Polícia Federal foi procurada para informar se há diligências previstas ou em andamento no Espírito Santo, mas não havia respondido até a conclusão deste texto.