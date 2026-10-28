Dona de bar em Vila Velha foi morta pelo próprio segurança, diz polícia

As investigações sobre o assassinato de uma dona de bar em Vila Velha apontaram que a vítima foi atacada pelo próprio segurança do estabelecimento. Idalete Pereira Figueiredo, de 58 anos, era proprietária do "Bar da Loira", muito conhecido em Itapuã.





Segundo a Polícia Civil, a prisão de Sérgio Silva Soares, de 34 anos, ocorreu em 19 de outubro, mas só foi divulgada nesta quarta-feira (28). O crime aconteceu em 7 de junho e é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte.





Na ocasião, foram levados pertences pessoais de Idalete, dinheiro e mercadorias do bar. De acordo com a investigação, Sérgio trabalhava ocasionalmente como segurança no estabelecimento, sem vínculo empregatício.