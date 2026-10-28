Vazamento de resíduos do RU da Ufes chama atenção no campus de Goiabeiras

Um vazamento de resíduos líquidos próximo ao Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, chamou a atenção de quem passa pelo local. Um vídeo enviado à reportagem, gravado na terça-feira (27), mostra o material espalhado pelo calçamento e empoçado mais adiante, entre as árvores. (Veja acima)
Segundo uma testemunha, há cerca de três meses houve uma mudança no sistema de coleta de resíduos do restaurante. Desde então, o material estaria transbordando nos fundos do RU e alcançando uma área próxima à lagoa da universidade, por onde também circulam estudantes.
“Hoje (quarta, 28), quando cheguei, havia um carro sugador. Mas o problema é intermitente. Mesmo em dias em que não está vazando, como hoje, fica aquele rastro de esgoto, restos de comida, cheiro ruim, e água suja acumulada no terreno próximo da lagoa da Ufes”, relatou a testemunha, que preferiu não se identificar.
Procurada pela reportagem, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes informou que o material mostrado no vídeo não é esgoto sanitário, mas efluente líquido proveniente da cozinha industrial do RU. Segundo a universidade, o armazenamento e recolhimento desses resíduos são responsabilidade da empresa contratada, que foi notificada e, conforme a instituição, já solucionou o problema.
A DGR esclareceu ainda que, "embora a tubulação do restaurante já esteja fisicamente conectada à nova rede que está sendo implementada pela Universidade, essa rede ainda não está em utilização". A previsão é que as obras de saneamento de toda a universidade sejam concluídas em setembro de 2027.
Não é a primeira vez que vazamentos de resíduos são relatados. Atualmente, o campus de Goiabeiras não está conectado à rede pública de esgoto de Vitória, operada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
Os resíduos sanitários são depositados em fossas biológicas, que são drenadas. Nesse sistema, o esgoto gerado é filtrado em caixas de brita, onde a matéria orgânica passa por um processo de decomposição. Já no caso do RU, o sistema, implantado em 1954, é de fossa-filtro, que lança os resíduos na lagoa após esse tratamento.
Em entrevista concedida a A Gazeta em janeiro, o superintendente de Infraestrutura da Ufes, Diego Alves, explicou que o sistema de fossas biológicas era considerado padrão na época da construção da universidade, sendo aceito pelos órgãos ambientais e considerado adequado para uma população acadêmica pequena e dispersa.
"No entanto, com o adensamento do campus e as novas normas ambientais, o sistema de fossas se tornou um desafio logístico, ecológico e sanitário. A necessidade de manutenção é constante", afirmou na ocasião.
As obras de saneamento do campus de Goiabeiras começaram em dezembro de 2025, após a liberação de recursos da bancada federal. Com investimento previsto de mais de R$ 16,5 milhões, as intervenções têm como objetivo modernizar a infraestrutura e solucionar problemas históricos relacionados ao tratamento e à destinação do esgoto. A previsão de entrega é setembro de 2027.