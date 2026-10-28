Vazamento de resíduos do RU da Ufes chama atenção no campus de Goiabeiras

Um vazamento de resíduos líquidos próximo ao Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, chamou a atenção de quem passa pelo local. Um vídeo enviado à reportagem, gravado na terça-feira (27), mostra o material espalhado pelo calçamento e empoçado mais adiante, entre as árvores. (Veja acima)





Segundo uma testemunha, há cerca de três meses houve uma mudança no sistema de coleta de resíduos do restaurante. Desde então, o material estaria transbordando nos fundos do RU e alcançando uma área próxima à lagoa da universidade, por onde também circulam estudantes.





“Hoje (quarta, 28), quando cheguei, havia um carro sugador. Mas o problema é intermitente. Mesmo em dias em que não está vazando, como hoje, fica aquele rastro de esgoto, restos de comida, cheiro ruim, e água suja acumulada no terreno próximo da lagoa da Ufes”, relatou a testemunha, que preferiu não se identificar.





Procurada pela reportagem, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes informou que o material mostrado no vídeo não é esgoto sanitário, mas efluente líquido proveniente da cozinha industrial do RU. Segundo a universidade, o armazenamento e recolhimento desses resíduos são responsabilidade da empresa contratada, que foi notificada e, conforme a instituição, já solucionou o problema.





A DGR esclareceu ainda que, "embora a tubulação do restaurante já esteja fisicamente conectada à nova rede que está sendo implementada pela Universidade, essa rede ainda não está em utilização". A previsão é que as obras de saneamento de toda a universidade sejam concluídas em setembro de 2027.