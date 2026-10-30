Gêmeas idênticas têm resultados diferentes em avaliação de cotas em concurso da Polícia Civil do ES

Gêmeas idênticas que se autodeclaram negras tiveram resultados diferentes na avaliação de cotas raciais do concurso para o cargo de oficial investigador de polícia, da Polícia Civil do Espírito Santo. Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta na etapa de heteroidentificação, enquanto a irmã idêntica, Naiara Mendes Ferreira, foi aprovada.





O resultado preliminar foi divulgado em 27 de outubro, cerca de dez dias depois da avaliação presencial. As irmãs, que nasceram em Vitória e moram em Vila Velha, na Grande Vitória, afirmam que já haviam passado por procedimentos de heteroidentificação em outras seleções e foram pegas de surpresa pelo resultado.



"A minha irmã mandou mensagem falando: 'Natália, não chora, você está inapta'. Fui, abri o site e vi que realmente era isso. Primeiro, eu achei que pudesse ser um erro de digitação, depois um erro de critério da banca, mas foi um choque! E, então, comecei a ver muita gente no grupo dos candidatos na rede social que também foram considerados inaptos. Pessoas visivelmente negras", falou Natália.





A candidata já entrou com um pedido de recurso e está esperançosa com a possibilidade de reverter o resultado.