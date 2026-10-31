'Privilégio viver para ver esse dia', diz Carolina Ferraz ao anunciar nascimento do primeiro neto

Carolina Ferraz, 58, anunciou, nesta sexta-feira (30), por meio de suas redes sociais, que já é avó. Na publicação, ela compartilhou diversas imagens do neto e de sua filha mais velha, Valentina Cohen, 30, durante a gravidez.
"Agora é minha vez de espalhar por aí que já sou avó. Nem acredito na alegria imensa que é ver minha filha hoje adulta, seguindo seu caminho e criando sua própria família", escreveu a atriz.
Ferraz também comentou o orgulho que sente da filha e de seu genro, Samraan Husain, que já considera um amigo e parceiro de quase uma década.
"Estar com vocês ali, juntos na sala de parto, e te ver forte, controlada, tão senhora de si, foi inesquecível. Sei do privilégio que é viver para ver esse dia."
Além disso, Carolina falou sobre a felicidade de poder chamar a criança de neto e também sobre o fato de sua filha mais nova, agora ser tia.