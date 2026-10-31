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  • 'Privilégio viver para ver esse dia', diz Carolina Ferraz ao anunciar nascimento do primeiro neto
Vovó de primeira viagem

'Privilégio viver para ver esse dia', diz Carolina Ferraz ao anunciar nascimento do primeiro neto

Na publicação, ela compartilhou diversas imagens do neto e de sua filha mais velha, Valentina Cohen, 30, durante a gravidez.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 09:20

Carolina Ferraz
Carolina Ferraz Reprodução @Carolinaferraz
Carolina Ferraz, 58, anunciou, nesta sexta-feira (30), por meio de suas redes sociais, que já é avó. Na publicação, ela compartilhou diversas imagens do neto e de sua filha mais velha, Valentina Cohen, 30, durante a gravidez.

"Agora é minha vez de espalhar por aí que já sou avó. Nem acredito na alegria imensa que é ver minha filha hoje adulta, seguindo seu caminho e criando sua própria família", escreveu a atriz.

Ferraz também comentou o orgulho que sente da filha e de seu genro, Samraan Husain, que já considera um amigo e parceiro de quase uma década.

"Estar com vocês ali, juntos na sala de parto, e te ver forte, controlada, tão senhora de si, foi inesquecível. Sei do privilégio que é viver para ver esse dia."

Além disso, Carolina falou sobre a felicidade de poder chamar a criança de neto e também sobre o fato de sua filha mais nova, agora ser tia.

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