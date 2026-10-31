Baralho cigano: veja as previsões de novembro de 2026 para os 12 signos

Para o amor, a combinação das cartas “O Buquê”, “O Sol” e “O Anel” se mostra favorável à harmonia, aos encontros e aos compromissos. Nesse contexto, os relacionamentos poderão entrar em uma nova fase de alegria e cumplicidade. Quanto à prosperidade, o reconhecimento profissional e as boas parcerias serão temas centrais. Seu talento poderá atrair convites e oportunidades. Em relação à espiritualidade, a gratidão fortalecerá sua luz interior. Para isso, será importante celebrar as conquistas e reconhecer a importância das pessoas que caminham ao seu lado.