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Música eletrônica

Tomorrowland 2027 terá Alok, Steve Aoki e dupla de DJs The Chainsmokers

Edição de 2026 do evento foi adiada no Brasil após incêndio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 11:54

O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Instagram/@alissondmphoto
Alok, Steve Aoki e a dupla The Chainsmokers estarão entre as atrações do Tomorrowland 2027, que ocorre no Parque Maeda, em Itu, na região metropolitana de Sorocaba, do dia 30 de abril a 2 de maio.
Os DJs Alan Walker, Lost Frequencies, Illenium, Timmy Trumpet e o músico Fisher também estão entre os destaques da próxima edição do festival, um dos mais tradicionais da música eletrônica.
Com mais de 100 atrações -incluindo a estreia da orquestra Symphony of Unity, criada pela organização-, o evento ainda contará com artistas brasileiros como Dubgodz, Vegas, Cat Dealers, Liu e Bruna Strait.
Os ingressos para o festival já estão à venda no site do Tomorrowland.
Em 2025, o Tomorrowland adiou a sua próxima edição, antes prevista para 2026, para o ano que vem, por causa de um incêndio que atingiu o palco principal do evento em sua edição na Bélgica, onde o festival foi criado.

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