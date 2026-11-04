Tomorrowland 2027 terá Alok, Steve Aoki e dupla de DJs The Chainsmokers

Alok, Steve Aoki e a dupla The Chainsmokers estarão entre as atrações do Tomorrowland 2027, que ocorre no Parque Maeda, em Itu, na região metropolitana de Sorocaba, do dia 30 de abril a 2 de maio.

Os DJs Alan Walker, Lost Frequencies, Illenium, Timmy Trumpet e o músico Fisher também estão entre os destaques da próxima edição do festival, um dos mais tradicionais da música eletrônica.

Com mais de 100 atrações -incluindo a estreia da orquestra Symphony of Unity, criada pela organização-, o evento ainda contará com artistas brasileiros como Dubgodz, Vegas, Cat Dealers, Liu e Bruna Strait.

Os ingressos para o festival já estão à venda no site do Tomorrowland.