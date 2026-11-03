Como limpar panelas e talheres de inox? Veja dicas para tirar manchas e recuperar o brilho

Para a limpeza do dia a dia, utilize água morna, detergente neutro e uma esponja macia ou um pano de microfibra. Umedeça a esponja ou o pano, aplique uma pequena quantidade de detergente e passe delicadamente sobre toda a superfície. Nos utensílios com acabamento escovado, procure acompanhar o sentido das linhas do inox, evitando movimentos circulares ou transversais que possam deixar marcas.