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Bairro Jardim Botânico

Dois homens são baleados em ataque a tiros perto de escola em Cariacica

Os moradores, de 27 e 39 anos, foram atingidos por disparos feitos por homens em uma motocicleta; suspeita é de envolvimento de facções criminosas

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 11:47

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 nov 2026 às 11:47
Helicóptero do Notaer circulou pela região após o ataque, auxiliando nas buscas a um suspeito
Helicóptero do Notaer circulou pela região após o ataque, auxiliando nas buscas a um suspeito Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens, de 27 e 39 anos, foram baleados durante um ataque a tiros no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na tarde de terça-feira (3). Segundo testemunhas, dois suspeitos passaram de motocicleta pelo local e atiraram contra pessoas que estavam na calçada. O crime aconteceu próximo a uma escola. 


Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma das vítimas é um comerciante de 39 anos que mora na região. Ele contou aos investigadores da Polícia Civil que passava pela rua quando um auxiliar de obras, de 27 anos, parou para conversar com ele e perguntar sobre peças de roupa vendidas em sua loja. 


Nesse momento, uma motocicleta de cor vermelha, ocupada por dois homens, passou pelo local. O passageiro sacou uma arma e atirou. Em seguida, a dupla fugiu. 


O comerciante foi atingido no ombro, enquanto o auxiliar de obras ficou ferido na perna. Os dois foram socorridos por pessoas que estavam no local e levados para a Unidade de Saúde de Bela Vista e o Pronto Atendimento de Cobilândia.


A suspeita é que o ataque tenha sido cometido por criminosos de um bairro vizinho ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Em Jardim Botanico, o tráfico de drogas seria controlado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV).


O ataque provocou apreensão entre moradores por ter ocorrido perto de uma escola. Questionada por A Gazeta, a Secretaria de Educação informou que não houve interferência no funcionamento da unidade de ensino.

Perseguição

Após o ataque, policiais militares receberam informações de que os atiradores teriam fugido em direção ao bairro Padre Gabriel. Durante as buscas, os militares não localizaram os suspeitos. No retorno, na altura de Rio Marinho, viram uma motocicleta preta com dois ocupantes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens aceleraram, dando início a uma perseguição. A dupla conseguiu fugir.


Na sequência, ainda em Rio Marinho, os policiais tentaram abordar um homem que apresentava um volume na cintura. Ele correu e entrou em casas da região. Os militares fizeram um cerco, com apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), mas ele não foi localizado. 


A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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