Dois homens são baleados em ataque a tiros perto de escola em Cariacica

Dois homens, de 27 e 39 anos, foram baleados durante um ataque a tiros no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na tarde de terça-feira (3). Segundo testemunhas, dois suspeitos passaram de motocicleta pelo local e atiraram contra pessoas que estavam na calçada. O crime aconteceu próximo a uma escola.





Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma das vítimas é um comerciante de 39 anos que mora na região. Ele contou aos investigadores da Polícia Civil que passava pela rua quando um auxiliar de obras, de 27 anos, parou para conversar com ele e perguntar sobre peças de roupa vendidas em sua loja.





Nesse momento, uma motocicleta de cor vermelha, ocupada por dois homens, passou pelo local. O passageiro sacou uma arma e atirou. Em seguida, a dupla fugiu.





O comerciante foi atingido no ombro, enquanto o auxiliar de obras ficou ferido na perna. Os dois foram socorridos por pessoas que estavam no local e levados para a Unidade de Saúde de Bela Vista e o Pronto Atendimento de Cobilândia.





A suspeita é que o ataque tenha sido cometido por criminosos de um bairro vizinho ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Em Jardim Botanico, o tráfico de drogas seria controlado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV).





O ataque provocou apreensão entre moradores por ter ocorrido perto de uma escola. Questionada por A Gazeta, a Secretaria de Educação informou que não houve interferência no funcionamento da unidade de ensino.