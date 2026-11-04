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Roubo em Vila Velha

Homem é preso após roubar celular de mulher usando arma falsa na Praia da Costa

Guarda municipal soube do roubo por um amigo, usou o rastreador do celular da vítima e prendeu suspeito com simulacro de arma no Centro de Vila Velha.

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 10:58

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

04 nov 2026 às 10:58

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (3) suspeito de roubar o celular de uma mulher na Praia da Costa, em Vila Velha. O momento do assalto foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima). A Guarda Municipal apreendeu com ele uma arma falsa e recuperou o aparelho. 

De acordo com a Guarda, um agente da corporação estava a caminho do trabalho quando um amigo dele relatou que a esposa tinha acabado de ser roubada na Praia da Costa. O celular levado tinha um aplicativo de rastreamento ativado, que mostrou que o aparelho estava no Centro de Vila Velha.

Com a localização e as características físicas do suspeito, o agente  da guarda foi até o endereço indicado e encontrou um homem que correspondia à descrição. Na abordagem, o guarda municipal achou a arma falsa na cintura dele. O celular da vítima estava no bolso da calça, dentro de um saco plástico preto.

O guarda acionou a Central da Guarda Municipal e pediu apoio, e uma equipe foi ao local. O suspeito foi detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado à autoridade policial.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira. 

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