Vai viajar e tem diabetes? Veja como manter a glicemia sob controle nas férias

Caminhadas prolongadas, passeios e outras atividades diferentes da rotina podem alterar a glicemia. A prática de exercícios em altitude pode exigir maior esforço do organismo para obter oxigênio. Atividades físicas realizadas em temperaturas muito altas ou muito baixas também podem interferir no controle da glicemia. Por isso, é importante ter atenção às condições dos locais de passeio. O monitoramento deve seguir as orientações individualizadas, especialmente quando houver aumento do esforço físico.