Bortoleto faz 8º melhor tempo, e Câmara, 16º, no primeiro dia em Interlagos

Campeão da temporada de F1, o italiano Kimi Antonelli liderou o segundo treino livre para o GO São Paulo nesta sexta-feira (6), em Interlagos. O piloto da Mercedes registrou a melhor volta do dia, com 1min10s763.

Lando Norris, da McLaren, com 1min11s016, e Max Verstappen, da Red Bull, 1min11s02, completaram o top 3 da atividade.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a sessão com o oitavo melhor tempo. Já Rafael Câmara, da Haas, finalizou em 16º. O GP de São Paulo marca a estreia do pernambucano na categoria.

Os pilotos voltaram à pista às 16h. A prática foi realizada com neblina e relatos de garoa em alguns trechos da pista. A sessão também foi marcada por um incidente na parte final do treino. Durante uma volta rápida, Charles Leclerc, da Ferrari, precisou desviar de Câmara, que estava em velocidade mais baixa, para evitar uma colisão e acabou saindo da pista.

O brasileiro foi colocado sob investigação dos comissários da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) por possível obstrução ao monegasco.

Já no primeiro treino livre, com início às 12h30, a liderança ficou com Norris, que marcou 1min11s717. O piloto da McLaren superou Kimi Antonelli, da Mercedes, por apenas 0s082.

A liderança da prática ficou concentrada entre Antonelli e Verstappen. O holandês começou na frente, usando pneus macios. O italiano também assumiu a primeira posição, mas Norris garantiu o melhor tempo na parte final do treino, a cerca de 20 minutos da bandeirada.

Mesmo com a previsão de chuva para a região sul da capital paulista, os pilotos conseguiram completar a sessão em pista seca. As condições de vento e o asfalto ainda pouco emborrachado provocaram algumas escapadas e dificuldades nas frenagens.

O treino foi interrompido por bandeira vermelha após um problema mecânico no carro de Freddie Slater, que substituiu Nico Hülkenberg, na Audi. O britânico parou na pista antes do primeiro quarto do TL1 e provocou a paralisação da sessão por aproximadamente oito minutos.

Entre os brasileiros, Bortoleto terminou na oitava colocação. Já Câmara encerrou a atividade em 18º lugar.