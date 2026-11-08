Motorista que morreu em acidente na Serra era servidor da prefeitura

O motorista que morreu em um acidente na manhã deste domingo (8), na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, era servidor municipal da prefeitura. Marinaldo Serafim de Alvarenga tinha 58 anos e estava em um carro de cor vermelha que capotou após colisão com outro veículo.
Marinaldo atuava como auditor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Serra (Sedur) e estava escalado para trabalhar na manhã deste domingo no bairro José de Anchieta. De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o servidor havia dado entrada no pedido de aposentadoria na última semana.
A colisão aconteceu na altura do bairro Residencial Centro da Serra. Além de Marinaldo, que morreu no local, uma mulher estava no veículo vermelho. Ela foi inicialmente socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Já o motorista do outro veículo envolvido na colisão, um automóvel de cor branca, teve ferimentos leves e foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do ocorrido. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas no plantão policial e aguarda retorno.
Em nota oficial, a Prefeitura da Serra lamentou a perda do funcionário.
"A Prefeitura da Serra manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal que dedicou seu trabalho ao atendimento e à prestação de serviços à população serrana", disse a administração municipal, que também se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima".