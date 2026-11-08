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Na Audifax Barcelos

Motorista que morreu em acidente na Serra era servidor da prefeitura

Marinaldo Serafim de Alvarenga, de 58 anos, era auditor da Sedur e estava escalado para trabalhar neste domingo (8)

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 14:00

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 nov 2026 às 14:00
Marinaldo, servidor da Serra que morreu em acidente na Audifax Barcelos
Montagem | Paulo Ricardo Sobral | Arquivo da família

O motorista que morreu em um acidente na manhã deste domingo (8), na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, era servidor municipal da prefeitura. Marinaldo Serafim de Alvarenga tinha 58 anos e estava em um carro de cor vermelha que capotou após colisão com outro veículo.


Marinaldo atuava como auditor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Serra (Sedur) e estava escalado para trabalhar na manhã deste domingo no bairro José de Anchieta. De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o servidor havia dado entrada no pedido de aposentadoria na última semana.


A colisão aconteceu na altura do bairro Residencial Centro da Serra. Além de Marinaldo, que morreu no local, uma mulher estava no veículo vermelho. Ela foi inicialmente socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 

Homem de 58 anos morre em acidente entre dois carros na Serra
Paulo Ricardo Sobral

Já o motorista do outro veículo envolvido na colisão, um automóvel de cor branca, teve ferimentos leves e foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do ocorrido. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas no plantão policial e aguarda retorno.


Em nota oficial, a Prefeitura da Serra lamentou a perda do funcionário.


"A Prefeitura da Serra manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal que dedicou seu trabalho ao atendimento e à prestação de serviços à população serrana", disse a administração municipal, que também se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima".

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