Motorista que morreu em acidente na Serra era servidor da prefeitura

O motorista que morreu em um acidente na manhã deste domingo (8), na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, era servidor municipal da prefeitura. Marinaldo Serafim de Alvarenga tinha 58 anos e estava em um carro de cor vermelha que capotou após colisão com outro veículo.





Marinaldo atuava como auditor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Serra (Sedur) e estava escalado para trabalhar na manhã deste domingo no bairro José de Anchieta. De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o servidor havia dado entrada no pedido de aposentadoria na última semana.





A colisão aconteceu na altura do bairro Residencial Centro da Serra. Além de Marinaldo, que morreu no local, uma mulher estava no veículo vermelho. Ela foi inicialmente socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.