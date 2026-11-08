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Tempo

Cidades do ES sob alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h

Os alertas do Inmet abrangem dois avisos de tempestades, sendo um amarelo e o outro laranja, além de um terceiro para ventos costeiros na orla

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 09:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 nov 2026 às 09:53
ES recebe três alertas de tempestade e ventos costeiros até este domingo
Inmet

O Espírito Santo está sob três alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os comunicados abrangem dois avisos de tempestade, sendo um amarelo (perigo potencial) e o outro laranja (perigo), além de um terceiro para ventos costeiros na orla. Todos permanecem válidos até as 23h59 deste domingo (8).


O alerta amarelo de tempestade atinge todo o território capixaba. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]


Já o alerta laranja de tempestade, que indica maior severidade, abrange 38 cidades do Estado. Para essas localidades, o volume de chuva previsto é de 30 a 60 milímetros por hora (ou entre 50 e 100 milímetros no dia), com ventos fortes que podem alcançar velocidades entre 60 e 100 km/h, além de grande chance de granizo.

Cidades sob alerta laranja
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Brejetuba
  8. Colatina
  9. Conceição do Castelo
  10. Domingos Martins
  11. Ecoporanga
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg
  14. Ibatiba
  15. Ibiraçu
  16. Ibitirama
  17. Irupi
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Iúna
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marilândia
  26. Muniz Freire
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Rio Bananal
  30. Santa Leopoldina
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Santa Teresa
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Roque do Canaã
  36. Venda Nova do Imigrante
  37. Vila Pavão
  38. Vila Valério
Ventos Costeiros

O terceiro comunicado do Inmet coloca 19 municípios capixabas sob alerta laranja (perigo) para a intensificação dos ventos na faixa litorânea. De acordo com o instituto, há risco de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. As cidades são:


  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Fundão
  6. Guarapari
  7. Iconha
  8. Itapemirim
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Marataízes
  12. Piúma
  13. Presidente Kennedy
  14. Rio Novo do Sul
  15. São Mateus
  16. Serra
  17. Viana
  18. Vila Velha
  19. Vitória
⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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