Cidades do ES sob alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo está sob três alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os comunicados abrangem dois avisos de tempestade, sendo um amarelo (perigo potencial) e o outro laranja (perigo), além de um terceiro para ventos costeiros na orla. Todos permanecem válidos até as 23h59 deste domingo (8).
O alerta amarelo de tempestade atinge todo o território capixaba. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]
Já o alerta laranja de tempestade, que indica maior severidade, abrange 38 cidades do Estado. Para essas localidades, o volume de chuva previsto é de 30 a 60 milímetros por hora (ou entre 50 e 100 milímetros no dia), com ventos fortes que podem alcançar velocidades entre 60 e 100 km/h, além de grande chance de granizo.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
O terceiro comunicado do Inmet coloca 19 municípios capixabas sob alerta laranja (perigo) para a intensificação dos ventos na faixa litorânea. De acordo com o instituto, há risco de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. As cidades são:
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória