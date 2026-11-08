Cidades do ES sob alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo está sob três alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os comunicados abrangem dois avisos de tempestade, sendo um amarelo (perigo potencial) e o outro laranja (perigo), além de um terceiro para ventos costeiros na orla. Todos permanecem válidos até as 23h59 deste domingo (8).





O alerta amarelo de tempestade atinge todo o território capixaba. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]





Já o alerta laranja de tempestade, que indica maior severidade, abrange 38 cidades do Estado. Para essas localidades, o volume de chuva previsto é de 30 a 60 milímetros por hora (ou entre 50 e 100 milímetros no dia), com ventos fortes que podem alcançar velocidades entre 60 e 100 km/h, além de grande chance de granizo.