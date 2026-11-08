Teatro do Sesi segue isolado um mês após incêndio em Vitória





Segundo o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, o incêndio destruiu o interior do teatro, incluindo cadeiras e estofados. Apesar dos danos, as chamas ficaram restritas ao espaço. A galeria de arte, as salas da Escola Sesi de Cultura e as obras expostas no local não foram atingidas. O Centro Cultural Sesi, do qual o teatro faz parte, havia sido reinaugurado em 15 de julho deste ano.





Atendimento médico







Seis prestadores de serviço que estavam no teatro fazendo a manutenção de um vazamento de água e ajudaram no combate inicial ao incêndio foram encaminhados, por precaução, para avaliação médica. Segundo o Sesi, todos receberam alta e não houve feridos.





Não havia atividade escolar no teatro







De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia atividade escolar no teatro quando o fogo começou. Uma equipe de manutenção trabalhava no telhado do espaço naquele momento. A fumaça provocada pelo incêndio, no entanto, levou à retirada dos estudantes da Escola de Referência Sesi, que funciona no mesmo terreno. Segundo a instituição, os alunos foram encaminhados ao ginásio e posteriormente liberados às famílias.





Força-tarefa no combate







Cerca de 30 bombeiros participaram dos trabalhos de combate às chamas. O fogo foi controlado no mesmo dia.





O que provocou o incêndio







A causa do incêndio ainda não foi determinada. Segundo o Sesi, uma equipe de prestadores de serviço realizava manutenção de um vazamento de água no teatro quando o fogo começou. Ainda não há informação sobre eventual relação entre o serviço e o início das chamas. O laudo do Corpo de Bombeiros ainda não ficou pronto.





Onde o fogo começou







As informações divulgadas até o momento não esclarecem o ponto exato em que as chamas tiveram início. A definição dependerá da perícia e da apuração sobre as circunstâncias do incêndio.