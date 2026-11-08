Roupa de academia fora da academia? Conheça a tendência 'athleisure'

Já ouviu falar sobre a moda “athleisure”? O conceito aproxima peças esportivas e produções casuais para compor looks que cabem em diferentes ocasiões e condições climáticas, como da academia ao trabalho. A expressão “athleisure” une athletic e leisure, que significa atleticidade e lazer.
As roupas esportivas deixaram de ser usadas apenas nas academias e passaram a integrar também as produções casuais do dia a dia. A proposta é reduzir a distância entre a roupa pensada para a atividade física e aquela escolhida para momentos de lazer.
Para adeptos dessa estética, é possível começar o dia com o look de treino e seguir com a mesma produção para um café, um encontro com amigos e até mesmo o trabalho. Modelagens versáteis, tecidos tecnológicos e itens que equilibram desempenho e visual, passam a conquistar o título de “peça coringa”, ideal para compor o look de qualquer ocasião.
“Poder escolher o mesmo visual para ir à academia, ao encontro com os amigos e até ao expediente de trabalho é libertador. É uma forma de se vestir que acompanha o ritmo da vida contemporânea, em que as pessoas buscam praticidade e versatilidade para transitar entre diferentes momentos do dia sem trocar de roupa”, defende Maico Freitas, supervisor de vendas da Track&Field Vitória.
Nos dias de chuva, o athleisure também oferece opções práticas e confortáveis. Jaquetas corta-vento, parkas, calças urbanas e camisetas de secagem rápida ajudam a enfrentar as mudanças de temperatura, garantindo mobilidade e conforto para quem mantém uma rotina ativa mesmo quando o tempo muda.
Na temporada mais quente do ano, a proposta é apostar em peças que unem desempenho, conforto e versatilidade. Tops, shorts, camisas polo, bermudas, leggings, jaquetas corta-vento, macaquinhos e bonés são opções que acompanham diferentes momentos do dia.