Desfile beneficente reúne moda e solidariedade em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

O Desfile e Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória chega à quarta edição no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, na Praia do Canto, em Vitória. A programação começa às 19h e reúne desfile de moda, bazar, música ao vivo, DJ e open bar.



Com o conceito “O tempo não caminha. O tempo dança”, o evento deste ano propõe uma celebração das diferentes fases da vida. A apresentação ficará por conta da influenciadora e Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim. Entre as personalidades que participarão do desfile estão Itala Monti, Gabriela Varejão, Viviane Anselmé e Brunella Sgaria.



Os looks serão selecionados pela fashion stylist Nanda Trindade e, após o desfile, ficarão disponíveis para compra em um bazar montado dentro do evento. Parte das peças foi doada por influenciadoras digitais e lojas parceiras. Outra parte vem da última edição da Loja Vazia, realizada no Shopping Vitória.