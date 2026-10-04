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Moda

Desfile beneficente reúne moda e solidariedade em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Quarta edição do evento acontece no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, em Vitória, com desfile, bazar e música ao vivo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 13:00

Desfile beneficente reúne moda e solidariedade em prol do Asilo dos Idosos de Vitória
Desfile beneficente reúne moda e solidariedade em prol do Asilo dos Idosos de Vitória Cacá Lima

O Desfile e Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória chega à quarta edição no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, na Praia do Canto, em Vitória. A programação começa às 19h e reúne desfile de moda, bazar, música ao vivo, DJ e open bar.

Com o conceito “O tempo não caminha. O tempo dança”, o evento deste ano propõe uma celebração das diferentes fases da vida. A apresentação ficará por conta da influenciadora e Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim. Entre as personalidades que participarão do desfile estão Itala Monti, Gabriela Varejão, Viviane Anselmé e Brunella Sgaria.

Os looks serão selecionados pela fashion stylist Nanda Trindade e, após o desfile, ficarão disponíveis para compra em um bazar montado dentro do evento. Parte das peças foi doada por influenciadoras digitais e lojas parceiras. Outra parte vem da última edição da Loja Vazia, realizada no Shopping Vitória.

4º Desfile e Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória
4º Desfile e Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória Cacá Lima

A iniciativa busca unir moda circular e arrecadação de recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória. A renda obtida com os ingressos e a venda das peças será destinada à instituição, que mantém atividades de assistência e cuidado aos idosos residentes.

O desfile é uma forma leve e especial de reunir a sociedade em torno de uma causa que precisa ser lembrada durante todo o ano

Sedeney Tavares, superintendente executivo do Asilo dos Idosos de Vitória

Além do desfile, a noite terá show de Nano Vianna, DJ, buffet da Casa Lounge assinado pelo chef Thiago Pauzen e open bar Bacco.

Segundo a organização, a ideia é também proporcionar um momento de encontro entre os participantes e os idosos atendidos pela instituição. Para Thaís Góis, idealizadora do evento, a ação contribui tanto para a arrecadação de recursos quanto para dar visibilidade às histórias dos moradores do asilo.

Serviço

4º Desfile e Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória
Quando: 7 de outubro, às 19h
Onde: Casa Lounge, Praia do Canto, Vitória
Programação: desfile, bazar, show de Nano Vianna, DJ e open bar Bacco
Ingressos: venda pela Sympla

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