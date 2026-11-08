Atiradores em bike elétrica matam adolescente em Linhares

Dois homens em uma bicicleta elétrica assassinaram a tiros um adolescente de 14 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (7). O crime ocorreu no bairro Aviso, e a vítima foi identificada como Cláudio Fernandes Martins Genebre.





Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, a dupla se aproximou da esquina de uma padaria a bordo da bicicleta elétrica e atirou contra o jovem. Uma submetralhadora teria sido utilizada no crime.





O adolescente foi atingido por sete disparos, que provocaram perfurações na cabeça, no tórax, nos braços, no abdômen e em uma das mãos, de acordo com a PM.





Cláudio chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas já estava sem vida.





A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso e o andamento da investigação, mas não houve retorno.