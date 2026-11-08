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Norte do ES

Atiradores em bike elétrica matam adolescente em Linhares

Cláudio Fernandes Martins Genebre, de 14 anos, foi atingido por sete disparos próximo a padaria no bairro Aviso

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 10:07

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

08 nov 2026 às 10:07

Dois homens em uma bicicleta elétrica assassinaram a tiros um adolescente de 14 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santona noite deste sábado (7). O crime ocorreu no bairro Aviso, e a vítima foi identificada como Cláudio Fernandes Martins Genebre.


Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, a dupla se aproximou da esquina de uma padaria a bordo da bicicleta elétrica e atirou contra o jovem. Uma submetralhadora teria sido utilizada no crime. 


O adolescente foi atingido por sete disparos, que provocaram perfurações na cabeça, no tórax, nos braços, no abdômen e em uma das mãos, de acordo com a PM.


Cláudio chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas já estava sem vida.


A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso e o andamento da investigação, mas não houve retorno. 

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