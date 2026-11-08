Gadi Eisenkot: Quem é o principal rival de Netanyahu que pode se tornar novo primeiro-ministro de Israel?

Embora Eisenkot apoie a expansão dos principais blocos de assentamentos, desde que esteja alinhada com a lei israelense e os interesses nacionais, ele se manifestou contra os planos controversos de aumentar a presença de colonos judeus em algumas áreas da Cisjordânia, mais especificamente o plano de prosseguir com a expansão de um assentamento em uma área conhecida como E1, a leste de Jerusalém.