O professor e o flow: a potência de ensinar e aprender

Vivemos distraídos. Notificação atrás de notificação, like atrás de like, o pensamento interrompido antes mesmo que ele se desenvolva. Em sala de aula, não é muito diferente. O celular vibra, a atenção escapa, o olhar se dispersa. E o professor acaba virando paisagem. Nunca tivemos tantos estímulos à disposição e, mesmo assim, nunca pareceu tão difícil simplesmente estar presente.
Nesse cenário de excessos, interrupções e alta aceleração, o que ainda consegue prender alguém por inteiro em algo?
Mihaly Csikszentmihalyi utiliza uma palavra para isso: flow. Trata-se de um estado de envolvimento tão intenso com uma atividade que acabamos perdendo a noção do tempo, uma vez que a concentração fica completamente voltada ao que se está fazendo. Não é apenas estar focado. É estar inteiro.
Embora desejado por quem exerce funções, sobretudo criativas e intelectuais, o flow não aparece por acaso. Ele depende de algumas condições, como a definição de metas claras, a criação de um sistema de feedbacks imediatos e a sensação de desenvolvimento pessoal e profissional durante a ação.
É possível pensar no papel do professor como um sujeito que atinge o flow durante uma aula cotidiana?
O professor não é apenas o responsável por transmitir um conteúdo ou criar atividades para que o aluno aprenda. É também quem, com sensibilidade, percebe a turma, entende seus ritmos e identifica quando é preciso provocar um pouco mais ou quando é hora de recuar. É quem estabelece as condições para que o aluno se envolva de verdade, a partir de uma intencionalidade pedagógica.
Durante muito tempo, o educador foi visto como aquele que detém o conhecimento e o repassa, quase como quem entrega um pacote fechado a alguém. Porém, esse modelo se mostra superado diante do que a sala de aula pede hoje. A educação mudou porque o mundo mudou, e o professor deixou de ser apenas fonte. Professor agora é ponte.
O conhecimento é construído na conversa, nas relações, na tentativa, no erro e até naquela pergunta que parece desconectada do assunto central, mas que acaba nos levando a um lugar muito mais interessante.
E pensamos que seja aí que a prática docente pode se transformar em experiência prolífica de flow.
Um aluno em flow não está apenas cumprindo uma tarefa. Está inteiro nela. Testa limites, ajusta, tenta novamente, se desenvolve, amplia os horizontes e, quando percebe, o tempo passou. Para isso, é preciso que um desafio surja e que seja possível experimentar sem medo de errar.
O professor é fundamental para a construção desse cenário. Pode propor atividades, perceber quando uma tarefa está fácil demais ou quando passou do limite, oferecer segurança para o erro e criar espaço para que o aluno encontre seu próprio caminho autoral. Essa iniciativa é muito importante para a experimentação e produção de conhecimento.
Entretanto, existe uma experiência que, muitas vezes, passa despercebida: a do próprio professor.
Quem já deu aula sabe que existe aquele momento em que a aula simplesmente acontece em ritmo próprio, como se fosse uma orquestra bem ensaiada ou uma peça de teatro em que cada um sabe de cor o seu papel. A pergunta certa surge, a explicação encontra o exemplo perfeito, a turma responde, uma ideia puxa outra e, quando o professor percebe, o relógio avançou muito mais do que parecia.
O roteiro deixa de ser uma obrigação e vira apenas um ponto de partida. O professor escuta a turma, improvisa quando necessário e encontra respostas para situações que não estavam previstas. Ele está ali, envolvido plenamente com o que acontece naquele instante.
Isso é o puro suco do flow.
Para alcançar esse estado é preciso domínio, mas também abertura. Exige preparo e repertório, mas também liberdade para, provisoriamente, abandonar o roteiro prévio quando a interação com a turma aponta outro caminho. Afinal, nenhuma aula é exatamente igual à anterior. Cada audiência responde de uma maneira, cada pergunta pode mudar o percurso. Por isso, ensinar é, acima de tudo, uma experiência de relação.
Não basta dominar o conteúdo. É preciso conseguir acessar e chegar até o outro. Perceber quando alguém ainda não compreendeu e, com afeto, trazê-lo para o centro das discussões. É criar confiança suficiente para que o aluno possa dizer “não entendi” sem melindres. É saber ampliar os espaços para participação, questionamentos e para que se tente novamente.
A tecnologia pode trazer informação em segundos. Pode explicar, traduzir, resumir, criar imagens, mas não percebe da mesma maneira o que aquele silêncio diferente no meio da sala pode representar. A sensibilidade docente não escuta apenas as palavras de uma pergunta, mas também demonstra empatia frente à ansiedade de quem questiona. Sem presença humana, a ferramenta continua sendo ferramenta.
Isso não significa colocar professor e tecnologia em lados opostos. Pelo contrário. O professor pode deixar que a tecnologia cuide da velocidade, dos processos e das ferramentas, enquanto ele cuida daquilo que exige tempo: a relação, a escuta, a provocação e a criação de sentido.
Talvez esse seja um dos grandes desafios da educação hoje. Não competir com a tecnologia pela quantidade de informação, mas oferecer aquilo que nenhuma ferramenta consegue entregar sozinha: a presença.
Rita Pierson defendia a ideia simples e poderosa de que as relações importam. Antes de qualquer conteúdo, existe quem está tentando aprender e alguém tentando ensinar. E, entre os dois, precisa existir conexão. Quando há confiança, interesse e reconhecimento, o espaço para aprender se transforma e se potencializa. O flow entra em cena com todo o seu esplendor.
O aluno mergulha no problema, na criação e na descoberta. O professor imerge na condução da aula, na escuta, na mediação e na construção daquele encontro. Cada um vive sua própria experiência, mas elas acontecem no mesmo espaço e podem se influenciar mutuamente.
Sem dúvida, uma das dimensões mais bonitas da docência é quando o ensinar deixa de ser apenas cumprir um plano e se transforma em uma presença memorável e única. O professor está ali, a turma também, e uma conexão pulsante é estabelecida entre os dois.
Por alguns instantes, ninguém está preocupado com a próxima notificação, com o relógio ou com o que vem depois. Há apenas uma ideia sendo construída coletivamente, uma pergunta sendo feita, uma descoberta acontecendo, pensamentos em erupção.
O tempo passa. E ninguém percebe. Certamente, o papel do professor não é o de entregar respostas prontas, controlar cada passo ou tentar impedir que as tecnologias acelerem desregradamente o nosso cotidiano. Nossa missão é, sim, criar as condições para que, por alguns instantes, professor e aluno possam simplesmente estar ali, plenos, vivos e potentes, saboreando a experiência constante do flow.