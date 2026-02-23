Educação como alicerce do desenvolvimento sustentável do ES

Entramos no mês de fevereiro e, com ele, no retorno do ano letivo. Com isso, crescem as expectativas na área da educação para 2026. Esse é um campo estratégico para o desenvolvimento da sociedade e um dos principais instrumentos de enfrentamento das desigualdades. É por isso que o movimento empresarial Espírito Santo em Ação atua de forma contínua para que todos os capixabas tenham acesso a uma educação de excelência.



A instituição apoia e desenvolve iniciativas inovadoras que fortalecem a gestão educacional, promovem equidade e contribuem para a formação de um capital humano capaz de impulsionar a competitividade do Espírito Santo. Entre essas iniciativas, destacam-se o Programa Escola do Futuro, nas escolas estaduais, e a expansão do Tempo Integral nas redes municipais.

Desde 2018, o ES em Ação desenvolve o programa de Educação Integral em Tempo Integral nos municípios capixabas, assessorando redes de ensino na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à educação integral. Para isso, conta com uma equipe de consultores que atua em parceria com as Secretarias de Educação, garantindo a implementação qualificada do modelo “Escola da Escolha”, idealizado pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE).

Até 2025, o programa já alcançou 50 escolas, em nove municípios, impactando diretamente a trajetória educacional de 11 mil estudantes. Esses resultados demonstram avanços relevantes, mas também evidenciam a dimensão dos desafios que ainda precisam ser enfrentados para assegurar uma educação de qualidade, equitativa e conectada às demandas do século XXI.

Nesse contexto, a educação ocupa posição estratégica no plano de desenvolvimento de longo prazo do Espírito Santo, expresso na agenda ES 500 Anos. O futuro econômico, social e institucional do Estado está diretamente ligado à capacidade de formar cidadãos preparados para um mundo em constante transformação, o que exige uma política educacional orientada por evidências, inovação pedagógica e gestão eficiente. Ampliar a educação integral em tempo integral, fortalecer a aprendizagem e garantir a permanência dos estudantes na escola são pilares dessa estratégia.

Sala de aula. Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

É também sob essa perspectiva que o Espírito Santo em Ação acompanha com atenção a divulgação dos novos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que será apresentada no segundo semestre de 2026. O indicador, ao combinar o desempenho dos estudantes em avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com as taxas de aprovação, oferece uma leitura objetiva sobre a qualidade da educação. O Ideb deve ser compreendido como um instrumento de diagnóstico e gestão, capaz de orientar políticas públicas, corrigir rotas e apoiar decisões estratégicas para a melhoria do ensino.

Investir de forma consistente na educação não é apenas uma agenda social, é uma decisão estratégica de desenvolvimento. Para que o Espírito Santo alcance, com solidez, os objetivos projetados para os próximos 10 anos, será indispensável formar uma geração de jovens mais bem preparados, produtivos e capazes de liderar a inovação, a competitividade e o crescimento sustentável do Estado. É nesse horizonte que o Espírito Santo em Ação seguirá contribuindo, de forma técnica e comprometida, para a construção de um futuro melhor para todos os capixabas.

