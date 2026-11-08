Toquinho faz show com a Camerata SESI em Vitória para celebrar 18 anos da orquestra

A Orquestra Camerata SESI comemora 18 anos de trajetória com um encontro especial ao lado de um dos nomes mais conhecidos da música popular brasileira. No dia 24 de novembro, o grupo recebe o cantor, compositor e violonista Toquinho, que completa 80 anos em 2026, para o espetáculo “18 a 80 – Música que atravessa gerações”, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.





Com regência do maestro Isaac Gonçalves, a apresentação terá repertório dedicado aos grandes sucessos da carreira de Toquinho, em arranjos preparados especialmente para o encontro com a orquestra. A cantora capixaba Luiza Dutra também participa do espetáculo e dividirá o palco com o artista em quatro músicas.





A proposta é reunir diferentes gerações em torno de canções que marcaram a música brasileira. Entre os clássicos associados à trajetória de Toquinho estão “Aquarela” e “Que Maravilha”, esta última composta em parceria com Jorge Ben Jor. O músico também ficou conhecido pela parceria com Vinicius de Moraes, uma das mais emblemáticas da MPB.





Com mais de seis décadas de carreira, Toquinho construiu uma obra que atravessa gerações e conquistou público dentro e fora do Brasil. Já a Camerata SESI chega à maioridade com uma trajetória dedicada a aproximar a música de concerto de diferentes estilos e públicos.