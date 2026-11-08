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Música

Toquinho faz show com a Camerata SESI em Vitória para celebrar 18 anos da orquestra

Espetáculo reúne clássicos da carreira do cantor e compositor a arranjos orquestrais; apresentação única será realizada em novembro, com participação da cantora Luiza Dutra
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 10:00

Toquinho faz show com a Camerata SESI em Vitória Reprodução/TV Globo

A Orquestra Camerata SESI comemora 18 anos de trajetória com um encontro especial ao lado de um dos nomes mais conhecidos da música popular brasileira. No dia 24 de novembro, o grupo recebe o cantor, compositor e violonista Toquinho, que completa 80 anos em 2026, para o espetáculo “18 a 80 – Música que atravessa gerações”, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.


Com regência do maestro Isaac Gonçalves, a apresentação terá repertório dedicado aos grandes sucessos da carreira de Toquinho, em arranjos preparados especialmente para o encontro com a orquestra. A cantora capixaba Luiza Dutra também participa do espetáculo e dividirá o palco com o artista em quatro músicas.


A proposta é reunir diferentes gerações em torno de canções que marcaram a música brasileira. Entre os clássicos associados à trajetória de Toquinho estão “Aquarela” e “Que Maravilha”, esta última composta em parceria com Jorge Ben Jor. O músico também ficou conhecido pela parceria com Vinicius de Moraes, uma das mais emblemáticas da MPB.


Com mais de seis décadas de carreira, Toquinho construiu uma obra que atravessa gerações e conquistou público dentro e fora do Brasil. Já a Camerata SESI chega à maioridade com uma trajetória dedicada a aproximar a música de concerto de diferentes estilos e públicos.

Orquestra Camerata SESI
Orquestra Camerata SESI Reprodução Instagram @eujuly.zip / @cameratasesi

Ao longo dos últimos 18 anos, a orquestra desenvolveu projetos que dialogam com gêneros como MPB, rock, forró e rap. Também dividiu o palco com artistas como Mart’nália, Paulo Ricardo, Oswaldo Montenegro e Agnes Nunes. Entre as apresentações de destaque estão concertos na Sala Cecília Meireles e no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, além do espetáculo “Ready to Rock”, no Teatro Bradesco, em São Paulo.


À frente da Camerata SESI está o maestro Isaac Gonçalves, diretor artístico e regente titular do grupo. Com formação pela Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), ele acumula experiências com diferentes formações orquestrais e conduz trabalhos que buscam ampliar o repertório da música de concerto e aproximá-la de novos públicos.


Para a gerente de Cultura do SESI ES, Gisa Madeira, a apresentação representa a proposta construída pela orquestra ao longo de sua trajetória. 

A Camerata SESI sempre teve como uma de suas marcas criar pontes entre a música de concerto e outros gêneros, aproximando públicos e gerações. Celebrar nossos 18 anos ao lado de Toquinho, justamente no ano em que ele completa 80 anos, torna esse encontro ainda mais simbólico


O espetáculo terá duração prevista de 1h15 e está marcado para as 20h. Será uma apresentação única.

Serviço

Espetáculo “18 a 80 – Música que atravessa gerações”

Quando: 24 de novembro, às 20h

Onde: Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória

Atrações: Orquestra Camerata SESI, Toquinho e participação especial de Luiza Dutra

Ingressos: A partir de R$57,50, à venda pela plataforma Blueticket.

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