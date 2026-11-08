Adolescente morre em acidente com moto em curva de rodovia em Linhares

Um adolescente de 17 anos morreu após se envolver em um acidente de moto em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (7). Segundo a Polícia Militar, Gustavo Gama teria tombado com o veículo que pilotava em uma curva da ES 358.





Testemunhas contaram para os policiais que um segundo motociclista, que trafegava no mesmo sentido, também teria se acidentado no trecho. A dinâmica exata da ocorrência não foi esclarecida. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital.





A perícia da Polícia Científica foi acionada.