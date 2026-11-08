ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Estradas

Adolescente morre em acidente com moto em curva de rodovia em Linhares

Vítima foi identificada como Gustavo Gama; outro motociclista também se acidentou no mesmo trecho

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 09:24

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

08 nov 2026 às 09:24

Um adolescente de 17 anos morreu após se envolver em um acidente de moto em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (7). Segundo a Polícia Militar, Gustavo Gama teria tombado com o veículo que pilotava em uma curva da ES 358.


Testemunhas contaram para os policiais que um segundo motociclista, que trafegava no mesmo sentido, também teria se acidentado no trecho. A dinâmica exata da ocorrência não foi esclarecida. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital. 


A perícia da Polícia Científica foi acionada.

Veja Também 

Fumaça pôde ser vista de vários pontos de Vitória

Teatro do Sesi segue isolado um mês após incêndio em Vitória

Imagem BBC Brasil

Por que mulheres podem estar por trás da vitória de Lula nas eleições

Imagem de destaque

Redução da maioridade penal: polêmica estéril

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região Norte do ES Linhares Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O professor e o flow: a potência de ensinar e aprender
Imagem de destaque
Toquinho faz show com a Camerata SESI em Vitória para celebrar 18 anos da orquestra
ES recebe três alertas de tempestade e ventos costeiros até este domingo
Cidades do ES sob alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.