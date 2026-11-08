Redução da maioridade penal: polêmica estéril

Depois da PEC da Segurança Pública, as cenas dos próximos capítulos já foram mostradas: o Congresso vai continuar jogando para a torcida e, provavelmente no ano que vem, discutirá a redução da maioridade penal. Já vínhamos ironizando nesta coluna e entrevistas, mas vale a pena atualizar: dois temas irrelevantes, levantados apenas para engabelar o eleitor.





Os governos federais jamais quiseram tratar de segurança pública, porque só traz despesa, dor de cabeça e manchete negativa. Empurravam tudo para os estados e, agora, empurraram oficialmente para os municípios; como bônus, agradaram ao eleitor desavisado e ainda atenderam pautas dos guardas municipais.





A União não quer nem ouvir falar de aumentar os quadros da polícia federal, porque a mesma instituição que combate o tráfico internacional é aquela que prende deputado, senador e até presidente. Verbas federais? Esqueçam. O governo federal sempre reservou migalhas para os estados, acompanhadas de uma burocracia extrema e exigências de alinhamento eleitoral, fora a patrulha ideológica e a intromissão na autonomia dos outros entes da federação. Agora que o governo federal está afogado em despesas, dívidas e déficit fiscal, certamente não será o momento em que algo vai mudar.