A hora de retomar a política industrial

Um recente estudo acadêmico, produzido por economistas brasileiros e apresentado dias atrás em Berlim, em um fórum de políticas macroeconômicas, ajuda a entender o cenário. Intitulado “Industrial policy constrained by the macroeconomic regime”, ou “Política industrial condicionada pelo regime macroeconômico”, o estudo avalia o caso brasileiro e mostra por que programas como o NIB - Nova Indústria Brasil, lançada no início do atual governo, tiveram resultados limitados.





Produzido pelos economistas André Nassif, Carmem Feijó, Eliane Araújo e Paulo César

Morceiro, o estudo reforça o que temos dito: as políticas industriais adotadas até aqui foram condicionadas por um regime macroeconômico marcado por juros elevados e falta de coordenação entre as políticas monetária, fiscal e cambial.





Os números ajudam a ilustrar o problema: a participação da indústria no PIB caiu de 15,4% em 2000 para 11,8% em 2025. No mesmo período, a participação dos produtos manufaturados nas exportações recuou de 80,3% para 51,5%, enquanto os produtos primários avançaram de 18,5% para 48,3%. É a chamada desindustrialização, ou primarização da economia, uma mudança estrutural que deveria acender a luz amarela.





Enquanto isso, o Custo Brasil só aumenta. No próximo dia 18, o MBC - Movimento Brasil Competitivo, em parceria com a CNI - Confederação Nacional da Indústria, lançará a atualização desse indicador. O custo, como sabemos, é o conjunto de ineficiências e barreiras burocráticas e econômicas que encarecem a produção local e prejudicam a competitividade do país.





Esse custo hoje é estimado em R$ 1,7 trilhão por ano, o equivalente a 19,5% do PIB - para se ter uma ideia, todas as promessas eleitorais do presidente reeleito, consideradas impossíveis no cenário atual, somam cerca de R$ 400 bilhões, ou quatro vezes menos do que o Custo Brasil. Os números ainda não estão fechados, mas tudo indica que a atualização mostrará elevação do valor.