Uma agenda para o futuro do Brasil

A prioridade do próximo mandato não pode ser paroquial. Precisamos definir as prioridades da nação e criar condições para um desenvolvimento baseado em produtividade, inovação e geração de valor.





Historicamente, o Brasil sempre teve enorme capacidade de produzir commodities e obviamente deve continuar aproveitando suas vantagens competitivas em setores como o agro e a mineração. Mas não podemos nos limitar a exportar produtos de baixo processamento e importar tecnologia, máquinas, equipamentos e produtos de maior complexidade. Uma economia de maior valor agregado precisa incorporar conhecimento, tecnologia, inovação e produtividade àquilo que produz.





Precisamos estar atentos a essas questões. O Brasil não pode voltar a ser uma colônia do mundo, como fomos no início de nossa formação. Não podemos ser apenas uma grande fazenda produtora de commodities, nem um centro de distribuição ou de montagem de produtos desenvolvidos em outros países.





Precisamos produzir conhecimento, desenvolver tecnologia e agregar valor à nossa produção. Temos potencial e temos ilhas de excelência que demonstram isso. A WEG e MBRF (dona da Sadia) são dois exemplos da nossa capacidade competitiva.





Para avançar, contudo, o Brasil precisa efetivamente colocar de pé uma política industrial ambiciosa, capaz de estimular investimentos, gerando inovação, desenvolvimento tecnológico e aumento de produtividade, como vêm fazendo EUA, China e União Europeia.





Com pacotes bilionários, eles vêm fortalecendo suas cadeias produtivas e em setores considerados estratégicos. O Brasil não pode ficar à margem dessa disputa. Precisa construir uma política de longo prazo, com prioridades claras, metas, avaliação de resultados e articulação entre indústria, agro, universidades, centros de pesquisa e setor público.





Essa agenda deve caminhar junto com a redução do custo Brasil. O custo de produzir aqui, como sabemos, é elevado por uma combinação de fatores, como deficiências de infraestrutura, burocracia, insegurança jurídica, complexidade tributária e custos de energia e logística. Tudo isso reduz a competitividade das empresas, dificulta investimentos e encarece produtos e serviços para o consumidor, que no final do dia paga essa conta e vê reduzido o seu poder de compra.