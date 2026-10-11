Pedras e cristais para prosperidade: 7 opções associadas à riqueza e à abundância

O olho de tigre chama a atenção por seus tons dourados e castanhos, além do efeito luminoso que parece se movimentar sobre sua superfície. Na tradição esotérica, é considerado um cristal associado à coragem, à determinação e à proteção simbólica. Sua relação com a prosperidade está ligada principalmente ao fortalecimento da segurança pessoal e à capacidade de tomar decisões com mais firmeza.