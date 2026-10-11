5 dicas para proteger o seu pescoço do estresse e da má postura

Há ainda o impacto da tecnologia. Quando nos debruçamos sobre dispositivos eletrônicos, adotamos uma postura característica, com o pescoço inclinado para a frente. A parte superior das costas se curva, formando uma postura excessivamente encurvada, enquanto o queixo e a cabeça se projetam para a frente, em vez de ficarem alinhados diretamente sobre os ombros. Isso exerce uma grande pressão tanto sobre os músculos do pescoço quanto sobre as articulações das vértebras na parte superior da coluna.