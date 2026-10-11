Corredor Andes-Atlântico: o que se sabe sobre o ambicioso projeto dos EUA para acessar recursos estratégicos da Argentina (e competir com a China)

"Há meses se ouve a resposta de muitos parceiros dos EUA quando o país exige que deixem de receber financiamento e investimentos da China: 'Tudo bem, mas o que Washington D.C. oferece?' Esses programas, esses corredores buscam preencher essa lacuna e permitir que os EUA comecem a disputar com a China no mesmo terreno", afirma Actis, da Universidade Nacional de Rosário.