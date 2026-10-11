A escritora que quer reimaginar a história brasileira com mulheres negras no centro da narrativa

"Eu já vinha muito magoada, assustada. Lembro que na eleição de 2018 [quando Jair Bolsonaro foi eleito], no dia da posse, tive dificuldade de acordar de manhã. Tinha medo de ser atacada na rua. Convivemos com pessoas que têm perspectivas de violência contra mulheres, contra pessoas negras e LGBTs, mas ter isso no lugar de quem está fazendo a gerência de uma nação, o discurso partir daí, tudo isso intensifica muito esses lugares de dor."