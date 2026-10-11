A inteligência artificial e o desafio de quem está começando

Os primeiros sinais já aparecem nos dados. Um estudo da Universidade Stanford mostra que, nos Estados Unidos, jovens de 22 a 25 anos em ocupações muito expostas à IA têm nível de emprego cerca de 19% abaixo do que teriam se acompanhassem colegas da mesma idade em funções menos expostas. O mais revelador é o mecanismo. Ninguém está sendo demitido em massa. As vagas para iniciantes simplesmente deixam de ser abertas, enquanto os profissionais experientes seguem empregados.





Do ponto de vista de quem contrata, a lógica é clara. Resumir documentos, organizar planilhas, escrever rascunhos e revisar dados eram tarefas típicas de estagiários e analistas juniores, e são exatamente as que a IA faz bem e rápido. O profissional sênior continua necessário porque sabe quando a resposta da máquina está errada, negocia, decide e responde pelo resultado. O mercado parece estável nos indicadores gerais, mas a porta de entrada vai se estreitando sem fazer barulho.





Quando a porta abre, a exigência também mudou. Cada vez mais se espera do novato capacidade de julgamento, autonomia e visão do negócio, qualidades que antes eram construídas justamente nos primeiros anos de trabalho. O jovem precisa chegar pronto para uma etapa que ninguém teve a chance de ensinar a ele.