AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • A inteligência artificial e o desafio de quem está começando
Marcos Lopes

Artigo de Opinião

É vice-presidente de Indústria e Serviços da Engineering Brasil
Marcos Lopes

A inteligência artificial e o desafio de quem está começando

A tecnologia não está acabando com o trabalho, mas está mudando a forma de entrar nele. E essa mudança pede preparo de jovens, veteranos, empresas e governos
Marcos Lopes
É vice-presidente de Indústria e Serviços da Engineering Brasil

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 14:00

Publicado em 

11 out 2026 às 14:00

Pergunte a qualquer profissional com vinte anos de estrada como foi o primeiro emprego e a resposta costuma vir com um sorriso meio sem graça. Eram tarefas repetitivas, relatórios refeitos, horas conferindo números. Ninguém sonhava com aquilo, mas foi ali que muita gente aprendeu a trabalhar, a errar sem grandes consequências e a entender como uma empresa funciona por dentro. É justamente essa etapa que a inteligência artificial começa a redesenhar.

O primeiro degrau ficou mais alto

Os primeiros sinais já aparecem nos dados. Um estudo da Universidade Stanford mostra que, nos Estados Unidos, jovens de 22 a 25 anos em ocupações muito expostas à IA têm nível de emprego cerca de 19% abaixo do que teriam se acompanhassem colegas da mesma idade em funções menos expostas. O mais revelador é o mecanismo. Ninguém está sendo demitido em massa. As vagas para iniciantes simplesmente deixam de ser abertas, enquanto os profissionais experientes seguem empregados.


Do ponto de vista de quem contrata, a lógica é clara. Resumir documentos, organizar planilhas, escrever rascunhos e revisar dados eram tarefas típicas de estagiários e analistas juniores, e são exatamente as que a IA faz bem e rápido. O profissional sênior continua necessário porque sabe quando a resposta da máquina está errada, negocia, decide e responde pelo resultado. O mercado parece estável nos indicadores gerais, mas a porta de entrada vai se estreitando sem fazer barulho.


Quando a porta abre, a exigência também mudou. Cada vez mais se espera do novato capacidade de julgamento, autonomia e visão do negócio, qualidades que antes eram construídas justamente nos primeiros anos de trabalho. O jovem precisa chegar pronto para uma etapa que ninguém teve a chance de ensinar a ele.

O que isso significa para o Brasil

O assunto não é coisa do Vale do Silício. Segundo a Fundação Getulio Vargas, quase 30 milhões de brasileiros trabalham em funções com algum grau de exposição à IA generativa. A maior parte está em atividades administrativas, de atendimento e de serviços financeiros, justamente as que absorvem muitos jovens em busca do primeiro emprego formal.


Aqui o desafio é maior porque o ponto de partida já era difícil. O desemprego entre jovens é alto e muita gente começa a vida profissional na informalidade. Se as vagas de escritório para iniciantes encolherem, o risco é empurrar ainda mais jovens para trabalhos precários, sem formação e sem perspectiva de carreira. Por outro lado, a tecnologia pode ser uma chance de pular etapas, desde que haja acesso a formação de qualidade.

O que encolhe e o que cresce

A IA não atinge todas as profissões da mesma forma. Ela substitui com mais facilidade o trabalho de roteiro previsível, como atendimento telefônico, cobrança e conferência de documentos. Já nas funções que exigem presença, responsabilidade e decisão em contexto, como as de professores, médicos, advogados e gestores, ela tende a funcionar como apoio, tirando o trabalho repetitivo e liberando tempo para o que realmente importa.

Veja Também 

Imagem de destaque

5 cuidados ao utilizar a inteligência artificial para tirar dúvidas sobre saúde mental

Automatizar tarefas é apenas uma parte do desafio: o ganho está em transformar horas economizadas em mais valor

Inteligência artificial economiza tempo. Mas isso gera produtividade?

Imagem BBC Brasil

Inteligência artificial está cada vez mais difícil de se controlar. Até quando os humanos vão se manter no comando?

Na saúde, a IA ajuda a ler exames, mas a conversa com o paciente continua humana. No direito, acelera pesquisas, mas a responsabilidade pela tese é do advogado. Na fábrica, câmeras inteligentes fazem a inspeção de qualidade e sistemas preveem falhas nas máquinas, mas alguém precisa interpretar os dados e decidir o que fazer. O que perde espaço é a rotina. O que ganha valor é o julgamento.

O gargalo da indústria

Na indústria brasileira, o problema não é falta de tecnologia, mas de gente preparada para usá-la. A CNI estima que o país precisa qualificar cerca de 14 milhões de profissionais até 2027, a maior parte deles já empregada. 

A inteligência artificial amplia possibilidades no trabalho e no dia a dia (Imagem: Panya_photo | Shutterstock)
A inteligência artificial amplia possibilidades no trabalho e no dia a dia Imagem: Panya_photo | Shutterstock

O operador de chão de fábrica não vai desaparecer, mas precisa entender sensores, painéis e dados. A empresa que investe em máquinas e esquece as pessoas compra uma ferramenta que ninguém sabe usar direito.

O risco que as empresas não enxergam

Entre os executivos, o entusiasmo convive com medo. Preocupam os erros e as respostas inventadas pelos sistemas, os riscos jurídicos, o vazamento de dados sigilosos e os danos à reputação. A preocupação é legítima. Um sistema que afirma algo falso com total convicção pode gerar um parecer errado ou uma resposta ofensiva a um cliente.


Há, porém, uma contradição. A mesma empresa que teme os erros da IA deixa de contratar justamente os profissionais que, com o tempo, aprenderiam a identificá-los. Sem gente formada para revisar, questionar e corrigir o que a máquina entrega, a adoção da tecnologia fica mais arriscada, e não menos.

Acelerar ou frear

Esse cenário alimenta um debate cada vez mais presente sobre o ritmo do desenvolvimento da IA. De um lado, pesquisadores e políticos defendem desacelerar até que existam regras claras de segurança. De outro, líderes da indústria consideram exagerado o temor de demissões em massa e lembram que a tecnologia também cria funções. Os dois lados têm parte da razão. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Pensamento crítico na era da inteligência artificial: 7 dicas para desenvolver essa habilidade

Imagem de destaque

Sua empresa aparece nas recomendações de inteligência artificial?

Imagem de destaque

7 cuidados ao integrar inteligência artificial à gestão das empresas

O problema de fundo é o descompasso de tempo. A tecnologia muda em meses, enquanto escolas, currículos, leis e empresas levam anos para se adaptar. Quanto maior essa distância, mais alta a conta paga pelas pessoas.

O valor do que é humano

Os próprios trabalhadores não rejeitam a IA. Pesquisa de Stanford com 1.500 profissionais mostrou que, em quase metade das tarefas analisadas, quem as executa gostaria de vê-las automatizadas, sobretudo para ganhar tempo para atividades mais importantes. A resistência aparece quando a automação toca o que é criativo ou envolve relações humanas. As pessoas não querem ser substituídas, mas também não querem passar o dia em tarefas que não exigem nada delas.


Esse talvez seja o ponto central de toda a discussão. A IA tende a tornar mais barato o que é previsível e mais valioso o que é humano. Saber organizar informação perde valor. Saber ensinar, negociar, liderar, cuidar e decidir sob incerteza ganha.

Um chamado a quem começa e a quem já chegou

Para os jovens, o caminho ficou mais exigente, mas continua aberto. Saber usar IA passou a ser o mínimo, como um dia foi saber usar o computador. O que faz diferença é avaliar com senso crítico o que a ferramenta entrega, conhecer a fundo uma área e se comunicar bem. Vale buscar projetos reais, cursos técnicos, programas de aprendizagem e qualquer experiência que mostre capacidade de resolver problemas, e não apenas de executar tarefas.


Para os experientes, a trajetória protege, mas não para sempre. Quem se recusar a aprender tende a perder espaço para colegas que dominam as novas ferramentas. E há uma tarefa que só eles podem cumprir. Se o primeiro emprego deixou de ser a escola informal de antes, a mentoria de quem já percorreu o caminho precisa ocupar esse lugar.


Para empresas e governos, a responsabilidade é estrutural. Cortar a base pode parecer economia hoje, mas cria um vazio de liderança daqui a dez anos. Programas de estágio e trainee que combinem IA com acompanhamento humano, parcerias com escolas técnicas e políticas públicas de primeiro emprego adaptadas a essa nova realidade são investimentos, não custos.


A inteligência artificial vai mudar o trabalho, e essa mudança já está acontecendo. Resta saber quantos vão atravessá-la preparados, e isso depende das escolhas que fizermos agora.


Tópicos Relacionados

Inteligência Artificial Trabalho Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados