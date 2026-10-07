5 cuidados ao utilizar a inteligência artificial para tirar dúvidas sobre saúde mental

Uma busca por sintomas pode apresentar diversas possibilidades, mas isso não significa que a pessoa tenha determinado transtorno ou doença. Sintomas como ansiedade, dificuldade para dormir, tristeza, irritabilidade e falta de concentração podem estar relacionados a diferentes condições ou até mesmo a situações passageiras da vida. O diagnóstico depende de uma avaliação que considere o histórico do paciente, o contexto em que os sintomas aparecem, a duração dos sintomas e outros fatores.