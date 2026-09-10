Pensamento crítico na era da inteligência artificial: 7 dicas para desenvolver essa habilidade

Uma pesquisa recente da Common Sense Media ajuda a dimensionar o desafio. O levantamento mostrou que 70% dos adolescentes pesquisados utilizam inteligência artificial em atividades escolares e, entre os usuários da tecnologia, quase dois terços afirmam recorrer a ela de formas que transferem parte do pensamento crítico para a ferramenta. O dado reforça uma discussão que já ultrapassa a sala de aula e alcança profissionais, empresas e líderes: a forma como utilizamos a IA pode ampliar nossa capacidade de análise ou, simplesmente, substituir o esforço de pensar.