Inteligência artificial está cada vez mais difícil de se controlar. Até quando os humanos vão se manter no comando?

Ajeya Cotra, uma das autoras de um relatório independente sobre os eventos, analisou dezenas de milhares de mensagens e registros de raciocínio gerados pelos agentes. Ela escreveu em seu blog que "este incidente parece ser mais da metade do caminho para uma dominação total por IA... Não tenho certeza se receberemos um alerta tão claro antes que seja tarde demais."