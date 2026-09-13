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Norte do ES

Após homicídio, cão farejador encontra drogas escondidas em mata em Jaguaré

Um homem foi morto a tiros e suspeitos fugiram; na mesma região, a Polícia Militar apreendeu drogas escondidas em uma área de mata

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 17:06

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

13 set 2026 às 17:06
Cão farejador da PM encontra drogas em Jaguaré
Cão farejador da PM encontra drogas em Jaguaré PMES

Um homem identificado como João Cleiton Pereira da Silva foi morto a tiros na noite de sábado (12) no bairro Fátima, em Jaguaréno Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Na mesma noite, a corporação apreendeu entorpecentes em uma área de mata próxima ao local do homicídio.


Quando a PM chegou, a vítima estava no meio da rua, sendo atendida pelo Samu. A equipe médica constatou o óbito ainda no local.


Moradores do bairro relataram à polícia que dois indivíduos, ainda não identificados, foram vistos saindo de uma plantação de pimenta e efetuaram disparos contra João Cleiton. Depois dos disparos, eles fugiram em um carro, cuja placa não foi identificada.

O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico-Legal (SML) de Linhares, onde passaria por necropsia antes de ser liberado à família.

Cão farejador encontra drogas

Moradores também contaram aos policiais que havia entorpecentes escondidos em uma área de mata atrás do local do homicídio. Diante da informação, os militares foram até o local com um cão farejador, que localizou:


  • 330 buchas de maconha 

  • 20 pinos de cocaína 

  • 28 pedras de crack 

  • 1 unidade de skank  

  • 7 unidades de pasta base

  • 1 balança

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