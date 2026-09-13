Após homicídio, cão farejador encontra drogas escondidas em mata em Jaguaré

Um homem identificado como João Cleiton Pereira da Silva foi morto a tiros na noite de sábado (12) no bairro Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Na mesma noite, a corporação apreendeu entorpecentes em uma área de mata próxima ao local do homicídio.





Quando a PM chegou, a vítima estava no meio da rua, sendo atendida pelo Samu. A equipe médica constatou o óbito ainda no local.





Moradores do bairro relataram à polícia que dois indivíduos, ainda não identificados, foram vistos saindo de uma plantação de pimenta e efetuaram disparos contra João Cleiton. Depois dos disparos, eles fugiram em um carro, cuja placa não foi identificada.



O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico-Legal (SML) de Linhares, onde passaria por necropsia antes de ser liberado à família.