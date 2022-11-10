"Patrulha canina": conheça como é o treinamento dos cães farejadores da PF

A alta capacidade dos cães em identificar vários tipos de odores, muitas vezes indetectáveis pelo olfato humano, é um dos diferenciais no auxílio que esses animais proporcionam ao trabalho da Polícia Federal no país. Esses cães auxiliam, em especial, no trabalho de repressão e prevenção ao uso de drogas em rodovias, portos, aeroportos e navios, bem como até de explosivos. No Estado, o responsável por cuidar do canil regional da Polícia Federal é o agente Bruno Stoll, da Delegacia de Repressão às Drogas. E já vai uma curiosidade de início. Atualmente, no Espírito Santo, não há um cão específico que seja do Estado.