Estudante de Medicina Veterinária de Ibiraçu morre em acidente em Ibiraçu

Uma jovem de 20 anos morreu após sofrer um acidente entre uma moto e um micro-ônibus na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (13). A vítima, Larissa Gambarti, era estudante de Medicina Veterinária na Universidade de Vila Velha.





A Ecovias Capixaba afirma que o acidente foi registrado no km 211 da rodovia às 00h09. Além da concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atender a ocorrência. Ainda de acordo com a Ecovias, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.





Segundo a Polícia Científica, o corpo da jovem foi recolhido por volta de 3h no Pronto Socorro de Ibiraçu e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.





Nas redes sociais, o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da UVV publicou uma nota de pesar em memória de Larissa, desejando conforto aos que conheciam a estudante.

